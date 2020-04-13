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В Черном море провели артиллерийские стрельбы с корабля «Муромец»

В Черном море провели очередные учения. Артиллерийские стрельбы по наземным и находящемся в воздухе целям военные моряки устроили с корабля «Муромец».

Моряки обстреляли щиты, которые являлись мишенями, имитирующими корабли противника. В качестве находящегося в небе врага выступили авиационные бомбы, которые были скинуты с самолетов, находящихся на балансе морской авиации и войск ПВО. Расчеты «Муромца» ликвидировали все находящиеся в водоеме мины. Тесты завершила демонстрация обороны корабля с расстановкой радиоэлектронных помех.

Малый противолодочный корабль, двигающийся с водоизмещением в 1070 тонн, может преодолеть более 2,7 тыс. миль. В качестве вооружения на «Муромце» с экипажем в 89 человек используются РБУ-6000, Оса-МА, АК-630М, АК-176, мины и глубинные бомбы.

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Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 11:00

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