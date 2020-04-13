Вирусолог Лариса Попович рассказала о смещении с траектории оптимистического сценария развития COVID-19 в России





Лариса Попович сообщила, ранее принятые меры для борьбы с распространением коронавирусной инфекции в России работали эффективно. С 26 марта можно было наблюдать позитивную динамику, но в последнее время всё изменилось. Вирусолог отмечает, увеличение числа инфицированных COVID-19 от 1000 до 10 000 человек в США произошло за 6 дней.В Германии, Италии и Испании на это понадобилось 8 дней, а в России данная ситуация наблюдается через 12 дней. Она также добавляет, пять стран уже преодолели дистанцию от 10 000 до 100 000. В среднем это заняло от 15 до 18 дней. По мнению вирусолога, борьба с коронавирусной инфекцией продолжается и меняет свою динамику из-за безответственности россиян. К примеру, молодые люди полагают, что не входят в группу риска, но даже они могут ощутить неприятные последствия после перенесённого заболевания. В частности, может снизиться физическая выносливость, измениться психологические особенности и увеличится риск развития депрессии.