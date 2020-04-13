Виктория Боня рассказала о состоянии обнуления и возможности скинуть все ненужное

Виктория Боня поделилась очень сокровенными духовными практиками на своём пути к осознанности. Знаменитость рассказала, что осознанное состояние — это ясное, ничем не затуманенное и глубокое присутствие здесь и сейчас. В интервью журналу «Теленеделя» звезда «Дом-2» затронула вопрос, где проходит черта между сознательным и бессознательным. Этой проблемой занимаются мировые религии, философия и психология. Также Виктория Боня рассказала о состоянии обнуления и возможности скинуть все, что накопилось за последние годы и стало ненужным.Бывшая участница «Дом-2» поделилась с читателями воспоминаниями об увлекательном и незабываемом путешествии в Перу на церемонию аяваска, а также рассказала о жизни в Лондоне, бизнесе и новых проектах. Подписчики написали, что с нетерпением ждут поступления в продажу журнала «Теленеделя» с Викторий Боней.