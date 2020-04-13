Андрей Бельмач заявил, что кадровые потери изменят пол зарплат в КХЛ
Хоккейный функционер Андрей Бельмач заявил, что финансовые трудности повлияют на изменение пола зарплат в КХЛ. По словам эксперта, причина подобного кроется в кадровых потерях и экономическом кризисе.
Андрей Бельмач недавно решил поделиться мыслями по поводу развития Континентальной хоккейной лиги. Функционер считает, что лига продолжает терять ценные кадры, которые постепенно переходят в НХЛ. Кроме того, спортивное объединение сейчас находится на пике кризиса, спровоцированном пандемией коронавируса и ослаблением экономики. Бельмач говорит, несмотря на наличие антикризисных планов, центральным и региональным бюджетам, направленным на поддержку спорта, придется "затянуть пояса".
В частности, чиновники будут вынуждены пересмотреть экономические правила игры, что может сказаться на уменьшении пола зарплат - который уменьшится с 315 млн рублей до 200-250 млн рублей. По словам Бельмача, сейчас главная задача функционеров состоит в сохранении хоккея на местах, в чем помогут финансовые вложения в объединения второго эшелона КХЛ и региональные центры развития спорта. Не лишним также станет увеличение молодежной квоты до пяти хоккеистов на клуб.
Андрей Бельмач недавно решил поделиться мыслями по поводу развития Континентальной хоккейной лиги. Функционер считает, что лига продолжает терять ценные кадры, которые постепенно переходят в НХЛ. Кроме того, спортивное объединение сейчас находится на пике кризиса, спровоцированном пандемией коронавируса и ослаблением экономики. Бельмач говорит, несмотря на наличие антикризисных планов, центральным и региональным бюджетам, направленным на поддержку спорта, придется "затянуть пояса".
В частности, чиновники будут вынуждены пересмотреть экономические правила игры, что может сказаться на уменьшении пола зарплат - который уменьшится с 315 млн рублей до 200-250 млн рублей. По словам Бельмача, сейчас главная задача функционеров состоит в сохранении хоккея на местах, в чем помогут финансовые вложения в объединения второго эшелона КХЛ и региональные центры развития спорта. Не лишним также станет увеличение молодежной квоты до пяти хоккеистов на клуб.