Андрей Бельмач заявил, что кадровые потери изменят пол зарплат в КХЛ





Андрей Бельмач недавно решил поделиться мыслями по поводу развития Континентальной хоккейной лиги. Функционер считает, что лига продолжает терять ценные кадры, которые постепенно переходят в НХЛ. Кроме того, спортивное объединение сейчас находится на пике кризиса, спровоцированном пандемией коронавируса и ослаблением экономики. Бельмач говорит, несмотря на наличие антикризисных планов, центральным и региональным бюджетам, направленным на поддержку спорта, придется "затянуть пояса".В частности, чиновники будут вынуждены пересмотреть экономические правила игры, что может сказаться на уменьшении пола зарплат - который уменьшится с 315 млн рублей до 200-250 млн рублей. По словам Бельмача, сейчас главная задача функционеров состоит в сохранении хоккея на местах, в чем помогут финансовые вложения в объединения второго эшелона КХЛ и региональные центры развития спорта. Не лишним также станет увеличение молодежной квоты до пяти хоккеистов на клуб.