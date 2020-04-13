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Андрей Бельмач заявил, что кадровые потери изменят пол зарплат в КХЛ

Хоккейный функционер Андрей Бельмач заявил, что финансовые трудности повлияют на изменение пола зарплат в КХЛ. По словам эксперта, причина подобного кроется в кадровых потерях и экономическом кризисе.
Андрей Бельмач заявил, что кадровые потери изменят пол зарплат в КХЛ

Андрей Бельмач недавно решил поделиться мыслями по поводу развития Континентальной хоккейной лиги. Функционер считает, что лига продолжает терять ценные кадры, которые постепенно переходят в НХЛ. Кроме того, спортивное объединение сейчас находится на пике кризиса, спровоцированном пандемией коронавируса и ослаблением экономики. Бельмач говорит, несмотря на наличие антикризисных планов, центральным и региональным бюджетам, направленным на поддержку спорта, придется "затянуть пояса".

В частности, чиновники будут вынуждены пересмотреть экономические правила игры, что может сказаться на уменьшении пола зарплат - который уменьшится с 315 млн рублей до 200-250 млн рублей. По словам Бельмача, сейчас главная задача функционеров состоит в сохранении хоккея на местах, в чем помогут финансовые вложения в объединения второго эшелона КХЛ и региональные центры развития спорта. Не лишним также станет увеличение молодежной квоты до пяти хоккеистов на клуб.

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Спорт / Важно
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 11:30

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