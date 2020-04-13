Эксперты рассказали о влиянии разводов на доходы и популярность звезд
Эксперты рассказали, как разводы влияют на популярность и доходы звезд. Данное событие знаменитости расценивают, как инфоповод, который может сулить огромную прибыль.
Вадим Манукян рассказал, что Ольгу Бузову все соотносили с проектом «Дом-2». Развод с Дмитрием Тарасовым помог ей собрать миллионы подписчиков в Instagram и стать востребованной певицей. Положительный эффект связан с эмоциональной реакцией аудитории. Тарасов согласен с блогером, поскольку еще в процессе развода знал, что Бузова станет жертвой, которая на фоне жалости начнет прилично зарабатывать. Психолог Виктория Костылева считает причиной повышенного интереса к разведенным артисткам сочувствие и женскую солидарность.
Новость о расставании Риты Дакоты и Влада Соколовского вызвала информационный бум. Слухи не утихали несколько месяцев. Бывшие возлюбленные все быстро поняли и стали охотно давать интервью. Певица даже запустила проект, в котором размышляет о разводе.
Оксана Самойлова и Джиган 10 лет изображали идеальную пару, но недавно мать четверых детей узнала о многочисленных изменах мужа и решила подать на развод. Тема оказалась интересна людям, поэтому за неделю число подписчиков модели увеличилось до 11,5 млн.
Агата Муцениеце решила развестись во время режима самоизоляции. Впереди актрису ждет раздел имущества и борьба с Павлом Прилучным за детей. На фоне повышенного к себе внимания знаменитость стала развивать YouTube-канал. За неделю проект «Честный развод» собрал 1,5 млн просмотров.
Вадим Манукян рассказал, что Ольгу Бузову все соотносили с проектом «Дом-2». Развод с Дмитрием Тарасовым помог ей собрать миллионы подписчиков в Instagram и стать востребованной певицей. Положительный эффект связан с эмоциональной реакцией аудитории. Тарасов согласен с блогером, поскольку еще в процессе развода знал, что Бузова станет жертвой, которая на фоне жалости начнет прилично зарабатывать. Психолог Виктория Костылева считает причиной повышенного интереса к разведенным артисткам сочувствие и женскую солидарность.
Новость о расставании Риты Дакоты и Влада Соколовского вызвала информационный бум. Слухи не утихали несколько месяцев. Бывшие возлюбленные все быстро поняли и стали охотно давать интервью. Певица даже запустила проект, в котором размышляет о разводе.
«Да, после развода многие люди стали мной интересоваться, слушать и скачивать мои песни, скупать альбомы. Меня узнали, как талантливого музыканта, пусть это будет небольшим бонусом, чтобы не было так обидно», - цитирует «Слово и Дело» Дакоту.
Оксана Самойлова и Джиган 10 лет изображали идеальную пару, но недавно мать четверых детей узнала о многочисленных изменах мужа и решила подать на развод. Тема оказалась интересна людям, поэтому за неделю число подписчиков модели увеличилось до 11,5 млн.
Агата Муцениеце решила развестись во время режима самоизоляции. Впереди актрису ждет раздел имущества и борьба с Павлом Прилучным за детей. На фоне повышенного к себе внимания знаменитость стала развивать YouTube-канал. За неделю проект «Честный развод» собрал 1,5 млн просмотров.