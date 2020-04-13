Эксперты рассказали о влиянии разводов на доходы и популярность звезд

«Да, после развода многие люди стали мной интересоваться, слушать и скачивать мои песни, скупать альбомы. Меня узнали, как талантливого музыканта, пусть это будет небольшим бонусом, чтобы не было так обидно», - цитирует «Слово и Дело» Дакоту.





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