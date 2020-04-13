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Сергей Шнуров проведет экскурсию по Третьяковке в режиме онлайн

Сергей Шнуров удивил фанатов неожиданным анонсом будущей экскурсии по Третьяковке. Лидер рок-группы "Ленинград" проведет зрителей по помещениям художественной галереи в режиме онлайн.

Онлайн-кинотеатр Okko сообщил, что 13 апреля певец и автор многих хитов Сергей Шнуров проведет экскурсию по Третьяковской галерее в рамках очередной трансляции. Подобная инициатива связана с проектом "Искусство онлайн", которое занимается культурным образованием россиян в домашних условиях ввиду режима самоизоляции. Шнуров поведает зрителям о главных шедеврах живописи, которые хранятся в картинной галерее, совместно с директором учреждения Зельфирой Трегуловой.

Шнуров будет вести показ в Сети на протяжении часа, во время которого будет обсуждать любимых живописцев и раскроет некоторые секреты величайших картин. Стоит отметить, что в связи с пандемией коронавируса многие музеи по всему миру перешли на подобный формат экскурсий. Тот же Okko вскоре планирует предоставить онлайн-площадку для других учреждений по всей стране, которые позволят пользователям "посетить" места хранения великий творений, не выходя из дома, сообщает nation-news.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 11:06

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