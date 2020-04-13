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"Мошенники активизировались": Андрей Разин призвал людей быть внимательнее на карантине

Андрей Разин призвал людей быть внимательнее на карантине. Знаменитость в своем Instagram-аккаунте сообщил, что в сложное для страны время активизировались мошенники.
"Мошенники активизировались": Андрей Разин призвал людей быть внимательнее на карантине

Андрей Разин показал пользователям Сети скрин сообщения, в котором говорится о том, что человек нарушил режим карантина. Известно это стало благодаря геолокации и теперь придется оплатить штраф в размере 4 000 рублей. Если деньги не поступят в течение суток, то против человека будет возбуждено уголовное дело. В комментарии Андрей Разин написал: "Осторожно! Мошенники активизировались". Музыкальный продюсер предупредил пользователей Сети, чтобы они были осторожнее на карантине и в случае получения такого сообщения помнили, что это мошенничество и ни в коем случае не поддавались на данную провокацию.

Также знаменитость считает, что уже скоро правоохранительные органы отследят этих людей и привлекут их к уголовной ответственности. Подписчики поблагодарили Андрея Разина за информацию. Некоторые начали волноваться за пенсионеров и попросили всех, кто прочитал пост, рассказывать об этой ситуации пожилым людям.

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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 10:20

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