"Мошенники активизировались": Андрей Разин призвал людей быть внимательнее на карантине

Андрей Разин показал пользователям Сети скрин сообщения, в котором говорится о том, что человек нарушил режим карантина. Известно это стало благодаря геолокации и теперь придется оплатить штраф в размере 4 000 рублей. Если деньги не поступят в течение суток, то против человека будет возбуждено уголовное дело. В комментарии Андрей Разин написал: "Осторожно! Мошенники активизировались". Музыкальный продюсер предупредил пользователей Сети, чтобы они были осторожнее на карантине и в случае получения такого сообщения помнили, что это мошенничество и ни в коем случае не поддавались на данную провокацию.Также знаменитость считает, что уже скоро правоохранительные органы отследят этих людей и привлекут их к уголовной ответственности. Подписчики поблагодарили Андрея Разина за информацию. Некоторые начали волноваться за пенсионеров и попросили всех, кто прочитал пост, рассказывать об этой ситуации пожилым людям.