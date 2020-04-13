В Москве школьник "сдал" в полицию ушедшую в запой мать на карантине





Полицейские, проверяя сообщение, нашли по указанному адресу пьяную гражданку. В доме имелась приготовленная гречка, медицинские маски и водка. Семья живет в коммунальной квартире. Одну комнату занимает школьник с родителями и собакой, вторую – его старшая сестра с мужем, третью – тетя с детьми.Мальчик рассказал, что во время запоя матери прятался у родственников. Он переживает за близкого ему человека, поэтому решил привлечь к проблеме полицию. Ребенок передан врачам. После отмены карантинных мер москвичку приведут на профилактическую беседу, заставят найти работу и отказаться от спиртного. В противном случае ее могут лишить родительских прав.