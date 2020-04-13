Компания Citroen снизила стоимость модели C4 Sedan
Уменьшение объемов продаж автомобилей вынуждает многих производителей повышать стоимость своих линеек. Компания Citroen стала исключением из этого правила, снизив цены на модели C4 Sedan.
После тщательного мониторинга российского авторынка аналитики пришли к выводу, что все модели серии C4 Sedan, кроме базовой, подешевели на 10 тысяч рублей. Согласно данным веб-портала "Цена Авто", теперь покупка комплектации Feel обойдется отечественному клиенту в 1,3 млн рублей. Подобная цена обосновывается наличием 1,5-литровой силовой установки мощностью 115 л. с. и механической КПП. А вот дизельный аналог с 1,6-литровым мотором на 114 "лошадей" продается за 1,2 млн рублей.
В целом, топовое предложение Shine Ultimate с 1,6-литровым двигателем на 150 л. с. и "автоматом" подешевело до 1,49 миллионов рублей, в то время как начальный вариант Live сохранил прежнюю стоимость - 1 млн рублей. Стоит отметить, что за первые три месяца с начала года российским автосалонам удалось реализовать около 840 различных моделей, что превышает показатели за первый квартал прошлого года ровно на 25%.
После тщательного мониторинга российского авторынка аналитики пришли к выводу, что все модели серии C4 Sedan, кроме базовой, подешевели на 10 тысяч рублей. Согласно данным веб-портала "Цена Авто", теперь покупка комплектации Feel обойдется отечественному клиенту в 1,3 млн рублей. Подобная цена обосновывается наличием 1,5-литровой силовой установки мощностью 115 л. с. и механической КПП. А вот дизельный аналог с 1,6-литровым мотором на 114 "лошадей" продается за 1,2 млн рублей.
В целом, топовое предложение Shine Ultimate с 1,6-литровым двигателем на 150 л. с. и "автоматом" подешевело до 1,49 миллионов рублей, в то время как начальный вариант Live сохранил прежнюю стоимость - 1 млн рублей. Стоит отметить, что за первые три месяца с начала года российским автосалонам удалось реализовать около 840 различных моделей, что превышает показатели за первый квартал прошлого года ровно на 25%.