Компания Citroen снизила стоимость модели C4 Sedan





После тщательного мониторинга российского авторынка аналитики пришли к выводу, что все модели серии C4 Sedan, кроме базовой, подешевели на 10 тысяч рублей. Согласно данным веб-портала "Цена Авто", теперь покупка комплектации Feel обойдется отечественному клиенту в 1,3 млн рублей. Подобная цена обосновывается наличием 1,5-литровой силовой установки мощностью 115 л. с. и механической КПП. А вот дизельный аналог с 1,6-литровым мотором на 114 "лошадей" продается за 1,2 млн рублей.В целом, топовое предложение Shine Ultimate с 1,6-литровым двигателем на 150 л. с. и "автоматом" подешевело до 1,49 миллионов рублей, в то время как начальный вариант Live сохранил прежнюю стоимость - 1 млн рублей. Стоит отметить, что за первые три месяца с начала года российским автосалонам удалось реализовать около 840 различных моделей, что превышает показатели за первый квартал прошлого года ровно на 25%.