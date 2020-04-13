Иванка Трамп с дочкой Арабеллой сшили маски для защиты от коронавируса





Иванка Трамп обратилась к американцам и призвала их подумать друг о друге, ведь для кого-то заражение коронавирусной инфекцией может быть смертельно опасным из-за сниженного иммунитета. Поэтому дочь Дональда Трампа призвала граждан страны следовать всем советам, которые были предоставлены центром по профилактике и контролю заболеваний. Самое важное, по ее мнению, закрывать лицо на улице и в общественных местах.Даже если нет возможности приобрести маску, ее можно пошить самостоятельно. Иванка Трамп со своей дочерью нашли мастер-класс по пошиву средства защиты в Сети. При этом, Арабелла сделала маску для матери, а Иванка Трамп – для дочери. Внучка Дональда Трампа вышила на своем изделии надпись «США». Теперь советник лидера страны имеет эксклюзивную маску.Согласно последним статистическим данным, в США жертвами коронавирусной инфекцией стали свыше 22 тысяч граждан. Выздороветь удалось приблизительно 33 тысячам пациентов.