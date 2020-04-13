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Иванка Трамп с дочкой Арабеллой сшили маски для защиты от коронавируса

В микроблоге Twitter Иванка Трамп, которая является советником американского президента Дональда Трампа, напомнила гражданам страны о необходимости носить защитные маски. Наследница главы США рассказала, что она с дочкой Арабеллой самостоятельно сшили маски, следуя инструкции в Сети.
Иванка Трамп с дочкой Арабеллой сшили маски для защиты от коронавируса

Иванка Трамп обратилась к американцам и призвала их подумать друг о друге, ведь для кого-то заражение коронавирусной инфекцией может быть смертельно опасным из-за сниженного иммунитета. Поэтому дочь Дональда Трампа призвала граждан страны следовать всем советам, которые были предоставлены центром по профилактике и контролю заболеваний. Самое важное, по ее мнению, закрывать лицо на улице и в общественных местах.

Даже если нет возможности приобрести маску, ее можно пошить самостоятельно. Иванка Трамп со своей дочерью нашли мастер-класс по пошиву средства защиты в Сети. При этом, Арабелла сделала маску для матери, а Иванка Трамп – для дочери. Внучка Дональда Трампа вышила на своем изделии надпись «США». Теперь советник лидера страны имеет эксклюзивную маску.

Согласно последним статистическим данным, в США жертвами коронавирусной инфекцией стали свыше 22 тысяч граждан. Выздороветь удалось приблизительно 33 тысячам пациентов.

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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 10:36

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