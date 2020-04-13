Ольга Бузова ради победы в баттле приняла ванну с дошираком
Ольга Бузова ради победы в баттле против Гусейна Гасанова приняла ванну с дошираком. Соответствующий пост певица разместила в микроблоге Instagram.
Первым заданием от Гасанова стало использование лапши быстрого приготовления для принятия ванны. Звезде также предстояло отведать приготовленный необычным способом доширак. На выполнение условий баттла Бузова потратила несколько десятков пачек.
Фолловеры написали, что во время самоизоляции нет возможности заниматься медитацией или снимать напряжение в спа-салонах, поэтому купание в лапше может стать отличной альтернативой. В ответ Бузова пожаловалась, что несколько часов не может смыть с себя запах данного блюда.
Ранее знаменитость срезала волосы и сожгла три своих платья.
Первым заданием от Гасанова стало использование лапши быстрого приготовления для принятия ванны. Звезде также предстояло отведать приготовленный необычным способом доширак. На выполнение условий баттла Бузова потратила несколько десятков пачек.
«С понедельника придется идти в зал», - пошутила артистка в комментарии к фото.
Фолловеры написали, что во время самоизоляции нет возможности заниматься медитацией или снимать напряжение в спа-салонах, поэтому купание в лапше может стать отличной альтернативой. В ответ Бузова пожаловалась, что несколько часов не может смыть с себя запах данного блюда.
Ранее знаменитость срезала волосы и сожгла три своих платья.