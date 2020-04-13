Учёные: Кофе положительно влияет на сексуальное здоровье





Учёные с помощью неоднократных исследований выяснили, что кофе оказывает мощное воздействие на здоровье человека. Этот напиток не только пробуждает и тонизирует организм, активизируя физическую и мозговую деятельность, но и повышает либидо. Оказалось, что кофе минимизирует риск возникновения эректильной дисфункции у мужчин, стимулируя приток крови к половой системе, что способствует улучшению эрекции.Ароматный напиток положительно влияет и на сексуальное возбуждение у прекрасной половины человечества, женщины с помощью воздействия кофе могут даже быстрее получить оргазм. Эксперты утверждают, что напиток из кофейных зерен в холодном виде стимулирует выработку мужских и женских половых гормонов.Специалисты университета Техаса отмечают, что между сексуальной активностью мужчин и употреблением кофе есть взаимосвязь. Так две чашки этого тонизирующего напитка в день повышают мужскую силу, любители кофе реже страдают от интимных проблем, чем мужчины, которые к нему равнодушны. А вот употребление более трёх чашек ароматного напитка могут привести к обратному эффекту и навредить сердечнососудистой системе.