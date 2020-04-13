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Учёные: Кофе положительно влияет на сексуальное здоровье

Учёные из США установили, что кофе положительно влияет на сексуальное здоровье людей. При таком значительном плюсе эксперты всё же не рекомендуют злоупотреблять ароматным напитком.
Учёные: Кофе положительно влияет на сексуальное здоровье

Учёные с помощью неоднократных исследований выяснили, что кофе оказывает мощное воздействие на здоровье человека. Этот напиток не только пробуждает и тонизирует организм, активизируя физическую и мозговую деятельность, но и повышает либидо. Оказалось, что кофе минимизирует риск возникновения эректильной дисфункции у мужчин, стимулируя приток крови к половой системе, что способствует улучшению эрекции.

Ароматный напиток положительно влияет и на сексуальное возбуждение у прекрасной половины человечества, женщины с помощью воздействия кофе могут даже быстрее получить оргазм. Эксперты утверждают, что напиток из кофейных зерен в холодном виде стимулирует выработку мужских и женских половых гормонов.

Специалисты университета Техаса отмечают, что между сексуальной активностью мужчин и употреблением кофе есть взаимосвязь. Так две чашки этого тонизирующего напитка в день повышают мужскую силу, любители кофе реже страдают от интимных проблем, чем мужчины, которые к нему равнодушны. А вот употребление более трёх чашек ароматного напитка могут привести к обратному эффекту и навредить сердечнососудистой системе.

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Наука
Добавил: Кругликова Снежана Сегодня, 10:12

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