Дочь Пугачевой и Галкина рассказала, как вести себя в условиях самоизоляции

На веб-платформе Instagram появилось новое видео от Елизаветы Галкиной, которая решила поделиться с фанатами основными способами профилактики болезней во время карантина. Дочь Примадонны объяснила, что важно не только тщательно мыть руки с мылом, но и усердно вытирать их полотенцем, а не просто сбрызнуть оставшуюся воду. 6-летняя девочка также призвала подписчиков придерживаться самоизоляции и не выходить лишний раз на улицу.В подписи к публикации снимавший ролик Максим Галкин отметил, что Лиза - "прирожденная актриса". С этим мнением согласилось множество комментаторов, добавляя, что в девочке проявляются гены родителей. Известно, что двойняшки Елизавета и Гарри Галкины родились в 2013 году от суррогатной матери, в то время как пародист и певица являются их биологическими родителями. На данный момент вся семья придерживается рекомендаций властей и остается дома.