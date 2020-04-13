Томская компания разработала бесконтактный термометр для использования в общественных местах
Специалисты Томской компании ООО "ЮМССофт" создали бесконтактный термометр, способный в автоматическом режиме измерять температуру тела человека в общественных местах. В период пандемии коронавируса такая разработка существенно облегчит работу медиков.
Представители компании поделились, что прибор функционирует автоматически и дает возможность оперативно измерить температуру тел людей в потоке. Для этого нужно лишь приблизиться к устройству и в течение трех секунд будут результаты. В случае обнаружения повышенного показателя загорается индикатор красного цвета и звучит специальный сигнал, а если температура в пределах нормы – появляется индикатор зеленого цвета. Прибор можно устанавливать при входе в помещение, возле турникетов, а также на проходных в больницах. На его создание понадобилось несколько недель, однако бесконтактный термометр не является поспешной разработкой, поскольку специалисты компании сделали самостоятельным прибор, являющийся частью диагностического комплекса.
Представители разработчиков сообщили о наличии в данное время предварительных заказов на бесконтактный термометр от российских и иностранных компаний.
Представители компании поделились, что прибор функционирует автоматически и дает возможность оперативно измерить температуру тел людей в потоке. Для этого нужно лишь приблизиться к устройству и в течение трех секунд будут результаты. В случае обнаружения повышенного показателя загорается индикатор красного цвета и звучит специальный сигнал, а если температура в пределах нормы – появляется индикатор зеленого цвета. Прибор можно устанавливать при входе в помещение, возле турникетов, а также на проходных в больницах. На его создание понадобилось несколько недель, однако бесконтактный термометр не является поспешной разработкой, поскольку специалисты компании сделали самостоятельным прибор, являющийся частью диагностического комплекса.
Представители разработчиков сообщили о наличии в данное время предварительных заказов на бесконтактный термометр от российских и иностранных компаний.
Общество
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 09:54