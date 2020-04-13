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Милена Безбородова умоляла не выгонять ее с проекта «Дом-2» во время карантина

Милена Безбородова решила рассказать всю правду о том, как ее выгоняли с проекта «Дом-2» во время карантина. Бывшая участница реалити-шоу буквально умоляла руководство не делать этого.
Милена Безбородова умоляла не выгонять ее с проекта «Дом-2» во время карантина

Несколько дней назад Милена Безбородова отправилась за ворота проекта. Девушку выгнали без объяснений и заявили, что она сама прокинула «Дом-2». Но недавно экс-участница реалити-шоу решила рассказать, как все было на самом деле. Милена Безбородова считает, что ее уход спровоцировал Алексей Безус, который пытался избавиться от нее, а ведущие шоу ему в этом помогли. Было проведено общее собрание, на котором руководство «Дом-2» решило показательно выгнать именно Милену Безбородову.

Девушка буквально умоляла оставить ее на проекте. Она говорила о том, что в период карантина ей будет трудно найти работу и жилье. Но руководство «Дом-2» дало понять, что Милена Безбородова не останется на проекте. Бывшей участнице очень обидно, ведь она жила на проекте почти 2 года и нашла свою любовь - Алексея Безуса, который ее предал и заявил, что больше ее не любит.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 10:00

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