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Наталья Штурм в нижнем белье пожаловалась на попавших в ее сети «горячих» мужчин

Наталья Штурм, облаченная в сексуальное нижнее белье, пожаловалась на попавших в ее сети «горячих» мужчин. Пост о самоизоляции певица разместила в Instagram.
Наталья Штурм в нижнем белье пожаловалась на попавших в ее сети «горячих» мужчин

На представленных снимках Штурм показала свой портрет и немного попозировала в черном бюстгальтере. Писательница хотела продемонстрировать фанатам, как выглядит во время круглосуточной самоизоляции.
«Добрый вечер! Я прекрасно чувствую себя дома, поскольку никто не шумит и не выносит мозг. Устала только от бесконечных сообщений от мужчин, попавших в капкан. Думаю, в этом году мир столкнется с демографическим всплеском», - написала Штурм.

Фолловеры оценили прекрасную фигуру певицы, которая даже дома продолжает за собой следить и не отъедается. Критики осудили знаменитость за откровенные снимки, которые могут увидеть дети.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 10:30

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