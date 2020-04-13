Наталья Штурм в нижнем белье пожаловалась на попавших в ее сети «горячих» мужчин
Наталья Штурм, облаченная в сексуальное нижнее белье, пожаловалась на попавших в ее сети «горячих» мужчин. Пост о самоизоляции певица разместила в Instagram.
На представленных снимках Штурм показала свой портрет и немного попозировала в черном бюстгальтере. Писательница хотела продемонстрировать фанатам, как выглядит во время круглосуточной самоизоляции.
Фолловеры оценили прекрасную фигуру певицы, которая даже дома продолжает за собой следить и не отъедается. Критики осудили знаменитость за откровенные снимки, которые могут увидеть дети.
На представленных снимках Штурм показала свой портрет и немного попозировала в черном бюстгальтере. Писательница хотела продемонстрировать фанатам, как выглядит во время круглосуточной самоизоляции.
«Добрый вечер! Я прекрасно чувствую себя дома, поскольку никто не шумит и не выносит мозг. Устала только от бесконечных сообщений от мужчин, попавших в капкан. Думаю, в этом году мир столкнется с демографическим всплеском», - написала Штурм.
Фолловеры оценили прекрасную фигуру певицы, которая даже дома продолжает за собой следить и не отъедается. Критики осудили знаменитость за откровенные снимки, которые могут увидеть дети.