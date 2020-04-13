Иосиф Пригожин и Валерия владеют недвижимостью в Швейцарии и ОАЭ

«Большинство людей не задумываются о будущем. Нам также ранее приходилось жить на небольшие деньги. Мы позаботились о маме, закупились ей продуктами, она также соблюдает режим самоизоляции и никуда не выходит из дома», - сообщил продюсер.





Иосиф Пригожин сообщил, что и раньше задумывался о завтрашнем дне, а поэтому у него имеются сбережения, позволяющие не переживать о будущем. Однако пребывая на самоизоляции, он понял, много денег человеку не нужно. Продюсер много лет формировал свою «подушку безопасности». Он отмечает, социальное дистанцирование заставило пересмотреть свои расходы и приобретать только самое необходимое.Пригожин также добавил, что в нынешних условиях не стал бы приобретать недвижимость за границей, поскольку ещё не скоро можно будет туда отправиться. Он отметил, лучше приобретать то, что находится недалеко. Свой дом в Швейцарии в 2005 году звёздное семейство приобрело, так как он стоил дешевле, чем на Рублёвке. Пригожин признаётся, на данный момент купить или снять недвижимость в Подмосковье для него очень дорого. Продюсер утверждает, содержание дома в Швейцарии можно сопоставить с подмосковными ценами. Он также отметил, апартаменты в ОАЭ окупились ему уже очень давно, так как у него есть шестеро детей и вся семья отдыхает там вот уже 10 лет.