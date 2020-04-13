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Иосиф Пригожин и Валерия владеют недвижимостью в Швейцарии и ОАЭ

Иосиф Пригожин и его супруга певица Валерия, находясь дома, не переживают о завтрашнем дне, поскольку у них есть сбережения. Так, во время эфира передачи «Звезды сошлись» музыкальный продюсер рассказал о наличии недвижимости в Швейцарии и ОАЭ.

Иосиф Пригожин сообщил, что и раньше задумывался о завтрашнем дне, а поэтому у него имеются сбережения, позволяющие не переживать о будущем. Однако пребывая на самоизоляции, он понял, много денег человеку не нужно. Продюсер много лет формировал свою «подушку безопасности». Он отмечает, социальное дистанцирование заставило пересмотреть свои расходы и приобретать только самое необходимое.
«Большинство людей не задумываются о будущем. Нам также ранее приходилось жить на небольшие деньги. Мы позаботились о маме, закупились ей продуктами, она также соблюдает режим самоизоляции и никуда не выходит из дома», - сообщил продюсер.

Пригожин также добавил, что в нынешних условиях не стал бы приобретать недвижимость за границей, поскольку ещё не скоро можно будет туда отправиться. Он отметил, лучше приобретать то, что находится недалеко. Свой дом в Швейцарии в 2005 году звёздное семейство приобрело, так как он стоил дешевле, чем на Рублёвке. Пригожин признаётся, на данный момент купить или снять недвижимость в Подмосковье для него очень дорого. Продюсер утверждает, содержание дома в Швейцарии можно сопоставить с подмосковными ценами. Он также отметил, апартаменты в ОАЭ окупились ему уже очень давно, так как у него есть шестеро детей и вся семья отдыхает там вот уже 10 лет.

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Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 10:18

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