Меган Маркл и принц Гарри за 15 миллионов долларов купили особняк Мела Гибсона





По словам репортеров, у данного особняка есть одно выгодное преимущество - он надежно защищен от глаз папарацци. Мел Гибсон никогда не любил журналистов, поэтому сделал все для того, чтобы обезопасить свое жилье от лишнего внимания прессы. Владельцем роскошного особняка ранее был актер Дэвид Духовны, звезда «Секретных материалов». Недвижимость расположена на территории в два гектара. Дом может похвастаться видом на Тихий океан, парой бассейнов и большим спортзалом.Ранее в СМИ появлялась информация о том, что Меган Маркл и ее супруг заинтересовались пляжным особняком в Малибу. Эту недвижимость в свое время хотела приобрести принцесса Диана. Несмотря на прекрасный вид на океан, особняк выглядит намного скромнее, чем дом Мела Гибсона.