В Москве начали выдавать спецпропуска для передвижения по городу
В Москве с сегодняшнего дня начали выдавать специальные пропуска, разрешающие передвижение по городу. Их проверка начнется с 15 апреля.
Оформить пропуск можно удаленно через сайт администрации. Ресурс не выдерживает возросшую нагрузку и работает с перебоями, на которые с утра жалуются пользователи. В связи с карантином специальные документы нужны для посещения больницы, работы, дачи.
Власти разрешили вместо пропусков использовать специальные государственные удостоверения. Такие документы имеют корреспонденты, судьи, полицейские и военные.
Ранее представитель Сбербанка подробно расписал новые мошеннические схемы, базирующиеся на коронавирусе.
Оформить пропуск можно удаленно через сайт администрации. Ресурс не выдерживает возросшую нагрузку и работает с перебоями, на которые с утра жалуются пользователи. В связи с карантином специальные документы нужны для посещения больницы, работы, дачи.
Власти разрешили вместо пропусков использовать специальные государственные удостоверения. Такие документы имеют корреспонденты, судьи, полицейские и военные.
Ранее представитель Сбербанка подробно расписал новые мошеннические схемы, базирующиеся на коронавирусе.
Общество / Главные новости
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 09:29