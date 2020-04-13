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В Москве начали выдавать спецпропуска для передвижения по городу

В Москве с сегодняшнего дня начали выдавать специальные пропуска, разрешающие передвижение по городу. Их проверка начнется с 15 апреля.

Оформить пропуск можно удаленно через сайт администрации. Ресурс не выдерживает возросшую нагрузку и работает с перебоями, на которые с утра жалуются пользователи. В связи с карантином специальные документы нужны для посещения больницы, работы, дачи.

Власти разрешили вместо пропусков использовать специальные государственные удостоверения. Такие документы имеют корреспонденты, судьи, полицейские и военные.

Ранее представитель Сбербанка подробно расписал новые мошеннические схемы, базирующиеся на коронавирусе.

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Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 09:29

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