В Астрахани из-за пожара погиб мужчина и пострадал ребенок





По словам представителей спасательной службы по Астраханской области, в ночь на 13 апреля в местное отделение МЧС поступило сообщение о пожаре в Ленинском районе Астрахани. С возгоранием в двухэтажном жилом здании боролись около 7 машин и 27 сотрудников местной пожарной части. Потушить огонь удалось лишь ближе к утру, в результате чего он успел распространиться на 200 кв. м., уничтожив крышу, внутреннюю отделку дома и личные вещи жильцов.После локализации пожара на месте нашли тело 70-летнего мужчины, который скончался от полученных ожогов. Кроме прочего, в результате происшествия пострадал ребенок 2006 года рождения, которого доставили в реанимационное отделение областной больницы. РАботающие на месте пожарники установили предварительную причину пожара, которой оказалось нарушение правил использования и выбора электрических приборов, а точнее – аппаратов защиты электросетей.