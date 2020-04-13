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"Я не боюсь ремонта": Ольга и Илья Гажиенко купили квартиру

Ольга Гажиенко на странице своего Instagram сообщила, что она и ее супруг Илья купили квартиру. Также звезда «Дом-2» отметила, что не боится ремонта.

Ольга и Илья Гажиенко поделились с фанатами радостной новостью. Пара наконец-то обзавелась собственным жильем. Экс-участница «Дом-2» рассказала, что квартира на 81 м² свободной планировки на 13 этаже. Также Ольга и Илья Гажиенко купили кладовку, где сейчас хранится большая часть их вещей. Вокруг дома находятся дворы и парки с ландшафтным дизайном, хорошие детские площадки и прогулочные зоны. До кинотеатра, фитнес клуба, игровых зон для детей и школы-лицея можно дойти пешком за несколько минут.

Ольга Гажиенко сообщила фанатам, что не боится ремонта и готова к любым трудностям. Она отметила, что на карантине было сложно найти нужных людей, занимающихся дизайном, но она справилась с этой задачей. Сейчас он занимается планировкой квартиры и уже предложил несколько вариантов. В конце своего поста звезда «Дом-2» написала, что место проживания ее семьи должно остаться в тайне. Подписчики порадовались за пару и поздравили их с приобретением.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 09:23

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