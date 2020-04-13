"Я не боюсь ремонта": Ольга и Илья Гажиенко купили квартиру

Ольга и Илья Гажиенко поделились с фанатами радостной новостью. Пара наконец-то обзавелась собственным жильем. Экс-участница «Дом-2» рассказала, что квартира на 81 м² свободной планировки на 13 этаже. Также Ольга и Илья Гажиенко купили кладовку, где сейчас хранится большая часть их вещей. Вокруг дома находятся дворы и парки с ландшафтным дизайном, хорошие детские площадки и прогулочные зоны. До кинотеатра, фитнес клуба, игровых зон для детей и школы-лицея можно дойти пешком за несколько минут.Ольга Гажиенко сообщила фанатам, что не боится ремонта и готова к любым трудностям. Она отметила, что на карантине было сложно найти нужных людей, занимающихся дизайном, но она справилась с этой задачей. Сейчас он занимается планировкой квартиры и уже предложил несколько вариантов. В конце своего поста звезда «Дом-2» написала, что место проживания ее семьи должно остаться в тайне. Подписчики порадовались за пару и поздравили их с приобретением.