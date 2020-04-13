АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Большинство зараженных выздоравливают: Ученые рассказали подробности восстановления пациентов после…
EUR 80.74 USD 73.75
Курс валют на 11.04.2020

Дочь Ларисы Гузеевой на карантине показывает фанатам странные танцы

Дочь Ларисы Гузеевой на карантине ужасает фанатов странными танцами и пением. Ведущая передачи «Давай поженимся!» опубликовала видео, записанные Ольгой Бухаровой, в Instagram.
Дочь Ларисы Гузеевой на карантине показывает фанатам странные танцы

В первом ролике дочь Гузеевой под индийские напевы пытается повторить популярные танцевальные движения. Для съемки она подобрала черное платье и украсила голову цветочным венком. Во втором видео Бухарова запечатлена со странным макияжем. В комментарии к посту блогер призвала людей ничего не бояться.

Фолловеры посчитали, что Гузеева оставила дома телефон, а дочь воспользовалась моментом и начала постить свои ролики. Некоторые назвали увиденное кошмаром, который теперь не даст спокойно уснуть. Положительных комментариев в адрес Бухаровой оказалось больше, поэтому ведущая не стала вступать в очередную схватку с хейтерами.

Ранее Гузеева поспорила с дочерью об алкоголе.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 09:48

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Настасья Самбурская впервые показала фото своего "мужа" и…
В Москве начали выдавать спецпропуска для передвижения по…
В Астрахани из-за пожара погиб мужчина и пострадал…
"Я не боюсь ремонта": Ольга и Илья Гажиенко купили…
Раскрыты характеристики будущего флагмана iQOO Neo 3…
Дочь Анастасии Заворотнюк Анна опровергла слухи о…
Илон Маск рассказал о предназначении камеры, установленной в зеркале заднего…
В Гидрометцентре рассказали, какая погода ожидает москвичей на…
«Анна выгнала меня из дома»: Марк Горонок встретил Наталью Краско во время предательства…
Большинство зараженных выздоравливают: Ученые рассказали подробности восстановления пациентов после…
В Сети обсуждают снимок фигуристки Евгении Медведевой в обтягивающем…
Певец Аль Бано поблагодарил российских военных за помощь в борьбе с…
Православные отмечают День святого Ипатия: Что нельзя делать 13…
Елена Воробей из-за пандемии коронавируса продает квартиру в…
Эксперты подсчитали экономию банков от послаблений Банка…
Новейшие танки Т-90М поступили в распоряжение ВС…
Елена Летучая выбыла из проекта «Танцы со звездами» из-за сломанного…
Итальянский психолог рассказала о пользе мемов во время…
В Сбербанке раскрыли новые схемы мошенничества на фоне…
Певец Максим Леонидов рассказал, чем можно заняться, соблюдая режим…
Доктор Михаил Гинзбург назвал редьку, капусту и куркуму альтернативой…
Столкнувшиеся с кризисом Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова из-за коронавируса продают…
В ВОЗ рассказали об опасности медицинских…
Филипп Киркоров распродает 300 тыс. единиц одежды из личного…
Роскошный особняк Джигана и Оксаны Самойловой при разводе достанется модели и…
Учёные определили биологический возраст человека с помощью бактерий в…
Виктория Лопырева о слабостях своего мужа Игоря Булатова: "Он намного хуже переносит…
Названы главные причины поломки шаровых…
Просмотреть все новости