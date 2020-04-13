Дочь Ларисы Гузеевой на карантине показывает фанатам странные танцы
Дочь Ларисы Гузеевой на карантине ужасает фанатов странными танцами и пением. Ведущая передачи «Давай поженимся!» опубликовала видео, записанные Ольгой Бухаровой, в Instagram.
В первом ролике дочь Гузеевой под индийские напевы пытается повторить популярные танцевальные движения. Для съемки она подобрала черное платье и украсила голову цветочным венком. Во втором видео Бухарова запечатлена со странным макияжем. В комментарии к посту блогер призвала людей ничего не бояться.
Фолловеры посчитали, что Гузеева оставила дома телефон, а дочь воспользовалась моментом и начала постить свои ролики. Некоторые назвали увиденное кошмаром, который теперь не даст спокойно уснуть. Положительных комментариев в адрес Бухаровой оказалось больше, поэтому ведущая не стала вступать в очередную схватку с хейтерами.
Ранее Гузеева поспорила с дочерью об алкоголе.
В первом ролике дочь Гузеевой под индийские напевы пытается повторить популярные танцевальные движения. Для съемки она подобрала черное платье и украсила голову цветочным венком. Во втором видео Бухарова запечатлена со странным макияжем. В комментарии к посту блогер призвала людей ничего не бояться.
Фолловеры посчитали, что Гузеева оставила дома телефон, а дочь воспользовалась моментом и начала постить свои ролики. Некоторые назвали увиденное кошмаром, который теперь не даст спокойно уснуть. Положительных комментариев в адрес Бухаровой оказалось больше, поэтому ведущая не стала вступать в очередную схватку с хейтерами.
Ранее Гузеева поспорила с дочерью об алкоголе.