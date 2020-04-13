Настасья Самбурская впервые показала фото своего "мужа" и "ребенка"

В профиле Настасьи Самбурской на веб-платформе Instagram появился первый семейный снимок. "Мы очень счастливая семья всем счастья!" - добавила она к публикации. Звезда сериала "Универ" предстала перед подписчиками с годовалым малышом и неизвестным мужчиной. Подобное фото озадачило поклонников, которые запутались в семейном положении кумира: годом ранее телезвезда заявила о расставании с белорусским актером Кириллом Дыцевичем, а информации о новых возлюбленных не поступало.Стоит отметить, что Самбурская любить разыгрывать своих поклонников, которые и теперь заподозрили своего кумира в очередной "шутке". Несмотря на возможность розыгрыша, многие подписчики начали поздравлять артистку и даже нашли сходство между ней и ребенком. Немногим позднее внимательные комментаторы заметили, что изображение всего-лишь является кадром из фильма "Две жены". По картине "возлюбленного" Самбурской сыграл ее коллега по цеху, актер Олег Морозов.