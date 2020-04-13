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Дочь Анастасии Заворотнюк Анна опровергла слухи о беременности

Дочь борющейся с раком Анастасии Заворотнюк Анна опровергла слухи о своей беременности. Свои слова модель подкрепила фото с плоским животом, опубликованным в Instagram.
Дочь Анастасии Заворотнюк Анна опровергла слухи о беременности

Заворотнюк убедила фанатов, что не беременна. Знаменитость призвала не верить всем подряд изданиям и учиться фильтровать фейковые новости. Возможно, журналисты неправильно поняли ее пост о желании стать матерью.

Заворотнюк повезло с генами. Она позволяет себе есть мороженое, шоколад, кондитерские изделия и сохранять прекрасную фигуру без изнурительных тренировок. Экс-предпринимательница каждый день употребляет по 4 литра воды. Такой объем для ее хрупкой комплектации огромен. Дочь актрисы занимается плаванием и много гуляет на свежем воздухе. В свободное время знаменитость любит медитировать.

3 апреля звезда «Моей прекрасной няни» отпраздновала 49-летие. Актриса впервые вышла на связь и поблагодарила переживающих за нее людей за поддержку.

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Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 09:13

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