Дочь Анастасии Заворотнюк Анна опровергла слухи о беременности
Дочь борющейся с раком Анастасии Заворотнюк Анна опровергла слухи о своей беременности. Свои слова модель подкрепила фото с плоским животом, опубликованным в Instagram.
Заворотнюк убедила фанатов, что не беременна. Знаменитость призвала не верить всем подряд изданиям и учиться фильтровать фейковые новости. Возможно, журналисты неправильно поняли ее пост о желании стать матерью.
Заворотнюк повезло с генами. Она позволяет себе есть мороженое, шоколад, кондитерские изделия и сохранять прекрасную фигуру без изнурительных тренировок. Экс-предпринимательница каждый день употребляет по 4 литра воды. Такой объем для ее хрупкой комплектации огромен. Дочь актрисы занимается плаванием и много гуляет на свежем воздухе. В свободное время знаменитость любит медитировать.
3 апреля звезда «Моей прекрасной няни» отпраздновала 49-летие. Актриса впервые вышла на связь и поблагодарила переживающих за нее людей за поддержку.
Заворотнюк убедила фанатов, что не беременна. Знаменитость призвала не верить всем подряд изданиям и учиться фильтровать фейковые новости. Возможно, журналисты неправильно поняли ее пост о желании стать матерью.
Заворотнюк повезло с генами. Она позволяет себе есть мороженое, шоколад, кондитерские изделия и сохранять прекрасную фигуру без изнурительных тренировок. Экс-предпринимательница каждый день употребляет по 4 литра воды. Такой объем для ее хрупкой комплектации огромен. Дочь актрисы занимается плаванием и много гуляет на свежем воздухе. В свободное время знаменитость любит медитировать.
3 апреля звезда «Моей прекрасной няни» отпраздновала 49-летие. Актриса впервые вышла на связь и поблагодарила переживающих за нее людей за поддержку.