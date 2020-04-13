Ученые разрабатывают магнитно-резонансную систему для эффективного лечения бесплодия





Ученые поделились, что с помощью новой магнитно-резонансной системы будет определяться химия внутри маленьких живых организмов. Для подтверждения безопасности и эффективности своей технологии компанией Annaida уже собрано миллион швейцарских франков. Представители компании рассказали, что в ходе предварительных испытаний им удалось продемонстрировать чувствительность технологии к определению химического состава крошечных организмов. Для проверки мощности система прошла тестирование на эмбриоидах, которые ученые получили из стволовых клеток мышей. С помощью датчика удалось обнаружить присутствие жизнеспособных сигналов, показывающих наличие липидов и метаболитов. Специалисты смогли получить результаты в течение трех часов.Ученые намереваются в будущем продолжить разработки для определения химических маркеров, являющихся предикторами развития здорового эмбриона.