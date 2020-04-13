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Ученые разрабатывают магнитно-резонансную систему для эффективного лечения бесплодия

Ученые из Федеральной политехнической школы Лозанны работают над созданием магнитно-резонансной системы, способной в будущем эффективнее лечить бесплодие. Благодаря новой разработке можно будет оценить жизнеспособность эмбрионов до имплантации.
Ученые разрабатывают магнитно-резонансную систему для эффективного лечения бесплодия

Ученые поделились, что с помощью новой магнитно-резонансной системы будет определяться химия внутри маленьких живых организмов. Для подтверждения безопасности и эффективности своей технологии компанией Annaida уже собрано миллион швейцарских франков. Представители компании рассказали, что в ходе предварительных испытаний им удалось продемонстрировать чувствительность технологии к определению химического состава крошечных организмов. Для проверки мощности система прошла тестирование на эмбриоидах, которые ученые получили из стволовых клеток мышей. С помощью датчика удалось обнаружить присутствие жизнеспособных сигналов, показывающих наличие липидов и метаболитов. Специалисты смогли получить результаты в течение трех часов.

Ученые намереваются в будущем продолжить разработки для определения химических маркеров, являющихся предикторами развития здорового эмбриона.

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Наука
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 09:42

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