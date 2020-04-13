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«Анна выгнала меня из дома»: Марк Горонок встретил Наталью Краско во время предательства жены

Марк Горонок рассказал, что встретил Наталью Краско, когда стал подозревать супругу Анну в измене. В тяжелый момент любимая женщина выставила звезду картины «Все будет хорошо!» из квартиры.
«Анна выгнала меня из дома»: Марк Горонок встретил Наталью Краско во время предательства жены

В прошлом году Горонок ехал в Псковскую область по 75-му километру. Актер соблюдал скоростной режим, но это не уберегло его от вылетевшей из ниоткуда Волги-3105. Водитель среагировал, крутанул руль вправо, поэтому удар пришелся на колесо, но машина все равно съехала в кювет. Знаменитости пришлось перенести две операции и длительную реабилитацию. Его мать до сих пор находится в больнице.

Горонок рассказал, что его жена хотела стабильной и хорошей жизни. После аварии супруги стали часто ссориться из-за работы. Вскоре Анна стала встречаться с неким Вячеславом, а потом с другом семьи. Актер хотел позлить ее, поэтому уговорил знакомую сыграть его любовницу. Паре удалось наладить отношения, ради родившейся в 2016 году дочери Лизы. Летом прошлого года супруги разбежались.

С Краско актер познакомился в театре имени Комиссаржевской. Несколько раз они виделись в Санкт-Петербурге, а потом актриса навещала его после ДТП. Их связывают только дружеские отношения, передает «СтарХит».

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Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 09:03

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