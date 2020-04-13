Раскрыты характеристики будущего флагмана iQOO Neo 3 5G
Компания iQOO решила опубликовать первые тизеры флагмана Neo 3 5G. Изображения также раскрыли дату релиза и характеристики будущего смартфона.
По предварительной информации, предоставленной специалистами из фирмы iQOO, предстоящий Neo 3 с поддержкой сетей 5G оснастят передовым процессором Snapdragon 865. Об этом также говорится в новых тизерах от китайского бренда. Этот чипсет включает в себя 8 ядер Kryo 585 с тактовой частотой до 2,84 ГГц и видео-адаптер Adreno 650. Стоит отметить, что устройство поддерживает Android 10 и беспроводные инфраструктуры с неавтономной (NSA) и автономной (SA) архитектурами.
Покупатлей также может заинтересовать наличие высокоскоростного флеш-накопителя UFS 3.1, оперативной памяти LPDDR5, стереофонических аудио-колонок и поддержка быстрой дзарядки Super FlashCharge на 55 Вт. По части дисплея стоит ожидать появления качественного экрана с частотой обновления до 144 Гц, который можно уменьшать вручную для повышения производительности и оптимизации расхода аккумулятора. Официальная презентация iQOO Neo 3 5G должна состоятся 23 апреля, но пандемия коронавируса может спровоцировать изменения в дате премьеры.
По предварительной информации, предоставленной специалистами из фирмы iQOO, предстоящий Neo 3 с поддержкой сетей 5G оснастят передовым процессором Snapdragon 865. Об этом также говорится в новых тизерах от китайского бренда. Этот чипсет включает в себя 8 ядер Kryo 585 с тактовой частотой до 2,84 ГГц и видео-адаптер Adreno 650. Стоит отметить, что устройство поддерживает Android 10 и беспроводные инфраструктуры с неавтономной (NSA) и автономной (SA) архитектурами.
Покупатлей также может заинтересовать наличие высокоскоростного флеш-накопителя UFS 3.1, оперативной памяти LPDDR5, стереофонических аудио-колонок и поддержка быстрой дзарядки Super FlashCharge на 55 Вт. По части дисплея стоит ожидать появления качественного экрана с частотой обновления до 144 Гц, который можно уменьшать вручную для повышения производительности и оптимизации расхода аккумулятора. Официальная презентация iQOO Neo 3 5G должна состоятся 23 апреля, но пандемия коронавируса может спровоцировать изменения в дате премьеры.
Технологии / Важно
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 09:18