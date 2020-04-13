АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Большинство зараженных выздоравливают: Ученые рассказали подробности восстановления пациентов после…
EUR 80.74 USD 73.75
Курс валют на 11.04.2020

Раскрыты характеристики будущего флагмана iQOO Neo 3 5G

Компания iQOO решила опубликовать первые тизеры флагмана Neo 3 5G. Изображения также раскрыли дату релиза и характеристики будущего смартфона.

По предварительной информации, предоставленной специалистами из фирмы iQOO, предстоящий Neo 3 с поддержкой сетей 5G оснастят передовым процессором Snapdragon 865. Об этом также говорится в новых тизерах от китайского бренда. Этот чипсет включает в себя 8 ядер Kryo 585 с тактовой частотой до 2,84 ГГц и видео-адаптер Adreno 650. Стоит отметить, что устройство поддерживает Android 10 и беспроводные инфраструктуры с неавтономной (NSA) и автономной (SA) архитектурами.

Покупатлей также может заинтересовать наличие высокоскоростного флеш-накопителя UFS 3.1, оперативной памяти LPDDR5, стереофонических аудио-колонок и поддержка быстрой дзарядки Super FlashCharge на 55 Вт. По части дисплея стоит ожидать появления качественного экрана с частотой обновления до 144 Гц, который можно уменьшать вручную для повышения производительности и оптимизации расхода аккумулятора. Официальная презентация iQOO Neo 3 5G должна состоятся 23 апреля, но пандемия коронавируса может спровоцировать изменения в дате премьеры.

+Дзен +Яндекс новости
Технологии / Важно
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 09:18

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Настасья Самбурская впервые показала фото своего "мужа" и…
В Москве начали выдавать спецпропуска для передвижения по…
В Астрахани из-за пожара погиб мужчина и пострадал…
"Я не боюсь ремонта": Ольга и Илья Гажиенко купили…
Раскрыты характеристики будущего флагмана iQOO Neo 3…
Дочь Анастасии Заворотнюк Анна опровергла слухи о…
Илон Маск рассказал о предназначении камеры, установленной в зеркале заднего…
В Гидрометцентре рассказали, какая погода ожидает москвичей на…
«Анна выгнала меня из дома»: Марк Горонок встретил Наталью Краско во время предательства…
Большинство зараженных выздоравливают: Ученые рассказали подробности восстановления пациентов после…
В Сети обсуждают снимок фигуристки Евгении Медведевой в обтягивающем…
Певец Аль Бано поблагодарил российских военных за помощь в борьбе с…
Православные отмечают День святого Ипатия: Что нельзя делать 13…
Елена Воробей из-за пандемии коронавируса продает квартиру в…
Эксперты подсчитали экономию банков от послаблений Банка…
Новейшие танки Т-90М поступили в распоряжение ВС…
Елена Летучая выбыла из проекта «Танцы со звездами» из-за сломанного…
Итальянский психолог рассказала о пользе мемов во время…
В Сбербанке раскрыли новые схемы мошенничества на фоне…
Певец Максим Леонидов рассказал, чем можно заняться, соблюдая режим…
Доктор Михаил Гинзбург назвал редьку, капусту и куркуму альтернативой…
Столкнувшиеся с кризисом Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова из-за коронавируса продают…
В ВОЗ рассказали об опасности медицинских…
Филипп Киркоров распродает 300 тыс. единиц одежды из личного…
Роскошный особняк Джигана и Оксаны Самойловой при разводе достанется модели и…
Учёные определили биологический возраст человека с помощью бактерий в…
Виктория Лопырева о слабостях своего мужа Игоря Булатова: "Он намного хуже переносит…
Названы главные причины поломки шаровых…
Просмотреть все новости