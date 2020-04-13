Илон Маск рассказал о предназначении камеры, установленной в зеркале заднего вида
Глава Tesla Илон Маск рассказал, для чего необходима камера, установленная в зеркале заднего вида. Он сообщил, что её можно использовать во время работы в сервисе Robotaxi, если пассажир захочет испортить что-то в салоне автомобиля.
Изначально в электромобилях Tesla Model 3 была установлена камера, которую поместили в зеркало заднего вида, направленное в салон. При этом на изображении можно увидеть действия водителя и пассажира. Ранее пользователи выдвигали свои догадки о предназначении камеры. Но недавно Илон Маск в соцсети Twitter ответил утвердительно, когда один из пользователей предположил, что её установили на случай порчи в салоне во время работы сервиса Robotaxi. Если пассажир захочет что-то испортить в автомобиле, то его действия окажутся записанными на видео, а незадачливый вандал должен будет возместить ущерб либо отбыть наказание согласно закону.
Ранее в компании сообщали о запуске сервиса Robotaxi. Он предназначен для владельца, который хочет сдавать свою машину в прокат другим пользователям. Robotaxi является сервисом беспилотных автомобилей. Он имеет схожие функции с Uber и Яндекс.Такси, однако автомобиль способен «самостоятельно зарабатывать». Компания анонсировала, что сервис может быть запущен в 2020 году.
Изначально в электромобилях Tesla Model 3 была установлена камера, которую поместили в зеркало заднего вида, направленное в салон. При этом на изображении можно увидеть действия водителя и пассажира. Ранее пользователи выдвигали свои догадки о предназначении камеры. Но недавно Илон Маск в соцсети Twitter ответил утвердительно, когда один из пользователей предположил, что её установили на случай порчи в салоне во время работы сервиса Robotaxi. Если пассажир захочет что-то испортить в автомобиле, то его действия окажутся записанными на видео, а незадачливый вандал должен будет возместить ущерб либо отбыть наказание согласно закону.
Ранее в компании сообщали о запуске сервиса Robotaxi. Он предназначен для владельца, который хочет сдавать свою машину в прокат другим пользователям. Robotaxi является сервисом беспилотных автомобилей. Он имеет схожие функции с Uber и Яндекс.Такси, однако автомобиль способен «самостоятельно зарабатывать». Компания анонсировала, что сервис может быть запущен в 2020 году.
Технологии
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 09:09