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Илон Маск рассказал о предназначении камеры, установленной в зеркале заднего вида

Глава Tesla Илон Маск рассказал, для чего необходима камера, установленная в зеркале заднего вида. Он сообщил, что её можно использовать во время работы в сервисе Robotaxi, если пассажир захочет испортить что-то в салоне автомобиля.


Изначально в электромобилях Tesla Model 3 была установлена камера, которую поместили в зеркало заднего вида, направленное в салон. При этом на изображении можно увидеть действия водителя и пассажира. Ранее пользователи выдвигали свои догадки о предназначении камеры. Но недавно Илон Маск в соцсети Twitter ответил утвердительно, когда один из пользователей предположил, что её установили на случай порчи в салоне во время работы сервиса Robotaxi. Если пассажир захочет что-то испортить в автомобиле, то его действия окажутся записанными на видео, а незадачливый вандал должен будет возместить ущерб либо отбыть наказание согласно закону.

Ранее в компании сообщали о запуске сервиса Robotaxi. Он предназначен для владельца, который хочет сдавать свою машину в прокат другим пользователям. Robotaxi является сервисом беспилотных автомобилей. Он имеет схожие функции с Uber и Яндекс.Такси, однако автомобиль способен «самостоятельно зарабатывать». Компания анонсировала, что сервис может быть запущен в 2020 году.

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Технологии
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 09:09

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