Большинство зараженных выздоравливают: Ученые рассказали подробности восстановления пациентов после коронавируса





Во всем мире было задокументировано более 372 тысяч таких случаев, сообщает Sciencealert. Директор эпидемиологического образования в Университете Индианы в Индианаполисе Том Душински отметил: «Если все пойдет хорошо, то в конечном счете иммунная система человека сможет полностью уничтожить вирус в организме. Люди, которые были заражены и пережили вирус без каких-либо долгосрочных последствий для здоровья или инвалидности, выздоровели». При этом ученые пока не могут назвать точную цифру выздоровевших, так как ситуация меняется ежедневно, а некоторые люди справляются с недугом в легкой форме, не обращаясь в медучреждение. Также исследователи не знают, как заражение COVID-19 отразится на состоянии здоровья заболевших и вылечившихся в долгосрочной перспективе, так как заболевание появилось несколько месяцев назад.В Университете Джонса Хопкинса сообщают о более 372 тысячах выздоровевших, однако, как полагают исследователи, реальное количество намного больше. Причиной этому служит то, что информация основана на сообщениях СМИ и оценках экспертов, сообщил в эфире CNN представитель университета Дуглас Донован. Более того, наиболее тяжелые случаи являются приоритетными для официальных диагнозов, тогда как люди со слабыми симптомами или при их отсутствии реже проходят тестирование. Из этого следует, что многие легкие инфекции не входят в число общих случаев заболевания или выздоровления.Профессор инфекционных заболеваний и ассоциированный главный медицинский сотрудник Медицинского центра Чикагского Университета Раша Бала Хота заявил: «Зная реальное число инфицированных людей, удалось бы получить лучшие модели того, когда болезнь достигнет пика и спада, а также когда мы сможем начать возвращать людей на работу». По словам Хота, многие пациенты все еще имеют легкий кашель и чувствуют себя усталыми после выздоровления. Это может занять много времени, чтобы полностью вернуться к нормальной жизни.На брифинге прессы в марте исполнительный директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан сообщил, что для выздоровления потребуется около шести недель, а тем, кто переносит заболевание в тяжелой форме - до нескольких месяцев.Относительно пациентов, которым потребовалось подключение в аппарату ИВЛ, профессор в Медицинском центре Университета Вашингтона Harborview Рендал Кертис рассказал, что такие заболевшие нуждаются в использовании аппарата в течение нескольких недель. Затем они переводятся в реанимацию на несколько дней, а после - в обычное отделение, где находятся около недели.Профессор патологии в Медицинской школе Чикагского университета Шу-Юань Сяо в беседе с ABC News о долгосрочных последствиях сказал, что большинство людей с легкими случаями COVID-19 должны выздоравливать без длительного эффекта. Однако будущее более мрачно для пациентов, у которых развиваются тяжелые заболевания. В госпитале в Гонконге выяснили, что в марте у двух из трех пациентов после выздоровления снижался объем легких. Такие пациенты жаловались на одышку во время ходьбы. По данным South China Morning Post, при сканировании легких девяти пациентов были обнаружены признаки поражения органа. При этом отмечается, что появление коронавируса в декабре не позволяет с точностью говорить о последствиях, так как у исследователей было мало времени на анализ данных.Тем не менее, эксперты считают, что тяжелая пневмония может иметь последствия для организма. Если у пациента развивается острый респираторный дистресс-синдром (ОРДС), то это может повредить их легочную ткань. Доктор Амеш Адалья, эксперт по инфекционным заболеваниям в центре Джонса Хопкинса по безопасности здоровья, сообщил в эфире ABC News по этому поводу: «Это достаточно веская причина, чтобы отправить пациента в реанимацию». Адалья и Сяо также сообщили, что некоторые тяжелобольные пациенты никогда не смогут полностью восстановить функцию легких.Доктор Энтони Фаучи, директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний, сказал в интервью The Daily Show относительно иммунитета человеческого организма к COVID-19 в будущем: «Готов поспорить на все, что люди, которые выздоравливают, действительно защищены от повторного заражения». В организмах вырабатываются антитела, которые, по предположениям ученых, помогут бороться с коронавирусом при очередном контакте с патогенном. При этом, пока для исследователей не ясно, как долго будет иметься такая защита. По словам Фаучи, если это действительно так, то вторую волну заражений осенью встретят иммунные люди.Учитывая данное предположение, некоторые компании в мире начали разрабатывать тесты для обнаружения антител к COVID-19. Выявление таких людей, сообщил профессор вакцинологии в Медицинской школе Icahn на горе Синай Флориан Крамер, поможет оценить ситуацию и прогнозировать возвращение стран к нормальной жизни.