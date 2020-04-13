В Сети обсуждают снимок фигуристки Евгении Медведевой в обтягивающем платье

Евгения Медведева решила поделиться своими старыми фотографиями на веб-платформе Instagram, благодаря которым предстала в неожиданном для фанатов образе. На изображениях фигуристка запечатлена наряженной в обтягивающее черное платье и с длинными волосами, которые вызвали множество вопросов от подписчиков. Медведева объяснила в комментариях, что она укоротила длину прически из-за "плохого качества" волос. "Очень сухие были и ломкие. Сейчас мои волосы в самом лучшем состоянии в моей жизни", - дописала спортсменка.Стоит отметить, что многие поклонники остались в восторге от впечатляющего имиджа кумира. По их словам, воспитанница Этери Тутберидзе выглядит намного утонченней вне катка. Кроме прочего, олимпийская чемпионка сейчас находится в Японии и проводит все тренировки в домашних условиях. Медведева говорит, что из-за режима самоизоляции из-за пандемии коронавируса физические упражнения в стесненных условиях даются ей довольно тяжело.