Православные отмечают День святого Ипатия: Что нельзя делать 13 апреля





Епископ Ипатий проживал на территории современной Турции в IV веке. Однажды напавшие на него еретики искололи святого копьями. Смертельный удар по голове он получил от женщины, которая вскоре потеряла рассудок и стала избивать себя камнем. Она нашла исцеление на могиле своей жертвы.Сегодня православным запрещено ругаться, показывать гордыню, желать окружающим зла. Важно проявить смирение, прислушиваться к советам, объективно оценивать свою работу. Чтобы очистить дом от негатива, хозяйки должны пройтись со свечой по периметру. В день святого Ипатия принято составлять длительные планы, соблюдать дисциплину, общаться с влиятельными людьми старшего поколения.