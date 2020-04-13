В Гидрометцентре рассказали, какая погода ожидает москвичей на Пасху





Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд проинформировал, что жителей столицы вскоре порадуют солнечные дни. На следующей неделе москвичам стоит ожидать переменчивой апрельской погоды, которая будет сопровождаться повышением температуры на востоке до 18 градусов тепла, а на западе - до 9 градусов. По словам синоптика, теплые ветра в Москве и Подмосковье появятся из-за восточной периферии циклона, который также поднимет температуру в центре Европейской части России до 14-18 градусов.В целом, на следующей неделе средние показатели будут около нормы, но любые перемены зависят от циклона. К примеру, во вторник есть большая вероятность проявления пасмурных погодных условий, которые дополняются осадками. В среду также возможно выпадение мокрого снега с шансом в 40%, что скажется на общей температуре. Это подтверждается прогнозом на четверг, когда максимум не должнен превышать до плюс 9 градусов.