Певец Аль Бано поблагодарил российских военных за помощь в борьбе с коронавирусом
Аль Бано с помощью организованного телемоста в гостинице в Бергамо поблагодарил российских военных за помощь в борьбе с коронавирусом. В актовом зале специалистам из РФ, которые ежедневно делают вклад в противостояние инфекции, показали видеообращение известного певца.
По словам Аль Бано, его народ никогда не забудет этот благородный жест и всегда будет помнить о том, что Россия сделала в сложный период для Италии. Певец искренне поблагодарил военнослужащих.
В поддержку граждан Италии, которые пострадали от коронавируса, свои шедевры исполнил российский ансамбль песни и пляски Александрова. В видеоролике были собраны популярные композиции, которые музыканты исполняли во время концертов и гастролей.
По словам Аль Бано, его народ никогда не забудет этот благородный жест и всегда будет помнить о том, что Россия сделала в сложный период для Италии. Певец искренне поблагодарил военнослужащих.
В поддержку граждан Италии, которые пострадали от коронавируса, свои шедевры исполнил российский ансамбль песни и пляски Александрова. В видеоролике были собраны популярные композиции, которые музыканты исполняли во время концертов и гастролей.