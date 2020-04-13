АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Большинство зараженных выздоравливают: Ученые рассказали подробности восстановления пациентов после…
EUR 80.74 USD 73.75
Курс валют на 11.04.2020

Елена Воробей из-за пандемии коронавируса продает квартиру в Черногории

Елена Воробей поделилась, что в период пандемии коронавируса она не имеет возможности зарабатывать, так как все гастроли отменены. В связи с этим актриса вынуждена выставить на продажу двухуровневые апартаменты в Черногории.
Елена Воробей из-за пандемии коронавируса продает квартиру в Черногории

Елена Воробей рассказала, что квартира находится на территории рыбацкого поселка Доброта, площадь апартаментов составляет 90 кв. м. Актриса жалеет, что придется расстаться с такой красотой, однако не знает, будет ли возможность в этом году поехать туда самим или сдавать квартиру туристам, поскольку границы закрыты. Артистка считает себя оптимистичным реалистом, которому благополучие родных в настоящее время дороже всего, так как именно она ответственна за финансовое положение в семье. Если появятся покупатели, то юмористка сможет продать свои апартаменты за 24 миллиона рублей, однако до этого времени ей не поступило ни одного звонка.

В эфире передачи «Звезды сошлись» на телеканале НТВ Елена Воробей поделилась, что у нее появились мысли о возможности в онлайн-режиме преподавать вокал и фортепиано, поскольку она получила первой профессию преподавателя музыки.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 08:37

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Настасья Самбурская впервые показала фото своего "мужа" и…
В Москве начали выдавать спецпропуска для передвижения по…
В Астрахани из-за пожара погиб мужчина и пострадал…
"Я не боюсь ремонта": Ольга и Илья Гажиенко купили…
Раскрыты характеристики будущего флагмана iQOO Neo 3…
Дочь Анастасии Заворотнюк Анна опровергла слухи о…
Илон Маск рассказал о предназначении камеры, установленной в зеркале заднего…
В Гидрометцентре рассказали, какая погода ожидает москвичей на…
«Анна выгнала меня из дома»: Марк Горонок встретил Наталью Краско во время предательства…
Большинство зараженных выздоравливают: Ученые рассказали подробности восстановления пациентов после…
В Сети обсуждают снимок фигуристки Евгении Медведевой в обтягивающем…
Певец Аль Бано поблагодарил российских военных за помощь в борьбе с…
Православные отмечают День святого Ипатия: Что нельзя делать 13…
Елена Воробей из-за пандемии коронавируса продает квартиру в…
Эксперты подсчитали экономию банков от послаблений Банка…
Новейшие танки Т-90М поступили в распоряжение ВС…
Елена Летучая выбыла из проекта «Танцы со звездами» из-за сломанного…
Итальянский психолог рассказала о пользе мемов во время…
В Сбербанке раскрыли новые схемы мошенничества на фоне…
Певец Максим Леонидов рассказал, чем можно заняться, соблюдая режим…
Доктор Михаил Гинзбург назвал редьку, капусту и куркуму альтернативой…
Столкнувшиеся с кризисом Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова из-за коронавируса продают…
В ВОЗ рассказали об опасности медицинских…
Филипп Киркоров распродает 300 тыс. единиц одежды из личного…
Роскошный особняк Джигана и Оксаны Самойловой при разводе достанется модели и…
Учёные определили биологический возраст человека с помощью бактерий в…
Виктория Лопырева о слабостях своего мужа Игоря Булатова: "Он намного хуже переносит…
Названы главные причины поломки шаровых…
Просмотреть все новости