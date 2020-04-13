Елена Воробей из-за пандемии коронавируса продает квартиру в Черногории
Елена Воробей поделилась, что в период пандемии коронавируса она не имеет возможности зарабатывать, так как все гастроли отменены. В связи с этим актриса вынуждена выставить на продажу двухуровневые апартаменты в Черногории.
Елена Воробей рассказала, что квартира находится на территории рыбацкого поселка Доброта, площадь апартаментов составляет 90 кв. м. Актриса жалеет, что придется расстаться с такой красотой, однако не знает, будет ли возможность в этом году поехать туда самим или сдавать квартиру туристам, поскольку границы закрыты. Артистка считает себя оптимистичным реалистом, которому благополучие родных в настоящее время дороже всего, так как именно она ответственна за финансовое положение в семье. Если появятся покупатели, то юмористка сможет продать свои апартаменты за 24 миллиона рублей, однако до этого времени ей не поступило ни одного звонка.
В эфире передачи «Звезды сошлись» на телеканале НТВ Елена Воробей поделилась, что у нее появились мысли о возможности в онлайн-режиме преподавать вокал и фортепиано, поскольку она получила первой профессию преподавателя музыки.
Елена Воробей рассказала, что квартира находится на территории рыбацкого поселка Доброта, площадь апартаментов составляет 90 кв. м. Актриса жалеет, что придется расстаться с такой красотой, однако не знает, будет ли возможность в этом году поехать туда самим или сдавать квартиру туристам, поскольку границы закрыты. Артистка считает себя оптимистичным реалистом, которому благополучие родных в настоящее время дороже всего, так как именно она ответственна за финансовое положение в семье. Если появятся покупатели, то юмористка сможет продать свои апартаменты за 24 миллиона рублей, однако до этого времени ей не поступило ни одного звонка.
В эфире передачи «Звезды сошлись» на телеканале НТВ Елена Воробей поделилась, что у нее появились мысли о возможности в онлайн-режиме преподавать вокал и фортепиано, поскольку она получила первой профессию преподавателя музыки.