Елена Воробей из-за пандемии коронавируса продает квартиру в Черногории





Елена Воробей рассказала, что квартира находится на территории рыбацкого поселка Доброта, площадь апартаментов составляет 90 кв. м. Актриса жалеет, что придется расстаться с такой красотой, однако не знает, будет ли возможность в этом году поехать туда самим или сдавать квартиру туристам, поскольку границы закрыты. Артистка считает себя оптимистичным реалистом, которому благополучие родных в настоящее время дороже всего, так как именно она ответственна за финансовое положение в семье. Если появятся покупатели, то юмористка сможет продать свои апартаменты за 24 миллиона рублей, однако до этого времени ей не поступило ни одного звонка.В эфире передачи «Звезды сошлись» на телеканале НТВ Елена Воробей поделилась, что у нее появились мысли о возможности в онлайн-режиме преподавать вокал и фортепиано, поскольку она получила первой профессию преподавателя музыки.