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Эксперты подсчитали экономию банков от послаблений Банка России

Эксперты из РЭУ имени Плеханова подсчитали экономию банков от послаблений Банка России. Сумма получилась солидная – 1,5 трлн рублей.
Эксперты подсчитали экономию банков от послаблений Банка России

Регулятор на фоне распространения коронавируса и введенных ограничений разрешил финансовым организациям прекратить закладывать резервы под просроченные долги. Данное послабление позволяет высвободить большие суммы.

Профессор кафедры финансового менеджмента Константин Ордов рассказал, что при подсчете во внимание брался рост безработицы и объем снижения доходов россиян. Данные критерии вылились в 1-1,5 трлн рублей. Послабления Центробанка не относятся к прямой финансовой помощи, поэтому оценить можно только «альтернативную прибыль», представляющую собой сокращение убытков.
«Эти полтора триллиона можно было использовать для поддержки населения и терпящего убытки бизнеса. Подобный подход позволил бы сохранить уровень жизни граждан РФ и рабочие места», - добавил Ордов.

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Экономика
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 08:30

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