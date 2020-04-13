Новейшие танки Т-90М поступили в распоряжение ВС РФ





Как заявил командир 1-й танковой армиии ЗВО генерал-лейтенант Сергей Кисель, основным преимуществом новейших танков Т-90М можно назвать их передовую коммуникацию. В каждой из боевых машин есть обородувание, позволяющее вести обмен информацией с другой военной техникой в режиме реального времени. По мнению Киселя, подобная функция существенно повышает тактические характеристики Таманской мотострелковой бригады, которая получила первые экземпляры танков.Кроме прочего, Т-90М «Прорыв» получили новую смотровую башню и более эффективную силовую установку. Благодаря встроенной системе многоканального прицела экипаж может вести огонь в любое время суток. На данный момент военнослужащие прошли тесты по управлению, стрельбе и ведению боя, доказав дееспособность модернизированной техники. Известно, что он является модификацией стандартного Т-90, которую создали в рамках опытно-конструкторской работы «Прорыв-3».