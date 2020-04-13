Елена Летучая выбыла из проекта «Танцы со звездами» из-за сломанного ребра
Елена Летучая выбыла из нового сезона проекта «Танцы со звездами». Причиной стал перелом ребра.
Летучая получила серьезную травму, но сначала посчитала ее простым ушибом. Ведущая продолжила тренировки, используя обезболивающие препараты. Когда боль стала нестерпимой, знаменитость обратилась к врачу и узнала, что не сможет продолжать соревнование из-за перелома ребра. На восстановление уйдет не менее двух недель.
Николай Цискаридзе, Гарик Рудник, Дарья Златопольская и Егор Дружинин, входящие в состав жюри, рекомендовали конкурсантке восстановиться и вернуться в проект, поскольку ее тандем с Владиславом Квартиным считается самым перспективным.
Ранее Летучая назвала своего мужа Юрия Анашенкова мечтой любой женщины.
Летучая получила серьезную травму, но сначала посчитала ее простым ушибом. Ведущая продолжила тренировки, используя обезболивающие препараты. Когда боль стала нестерпимой, знаменитость обратилась к врачу и узнала, что не сможет продолжать соревнование из-за перелома ребра. На восстановление уйдет не менее двух недель.
«К сожалению, так получилось, что танцы с моим участием закончились!» - цитирует «ФАН» Летучую.
Николай Цискаридзе, Гарик Рудник, Дарья Златопольская и Егор Дружинин, входящие в состав жюри, рекомендовали конкурсантке восстановиться и вернуться в проект, поскольку ее тандем с Владиславом Квартиным считается самым перспективным.
Ранее Летучая назвала своего мужа Юрия Анашенкова мечтой любой женщины.