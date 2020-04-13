Итальянский психолог рассказала о пользе мемов во время коронавируса





В «четырех стенах» многим людям сложно находится из-за того, что они испытывают монотонность и рутину. Поэтому юмор - это отличный механизм защиты психики. Сара Реджинелла подчеркнула, что смех просто необходим в этот период. Он дает силы и уверенность в том, что не все в жизни плохо.Психолог из Италии во время изоляции посоветовала обращаться за помощью к специалистам, которые посоветуют, как справиться с последствиями повседневной рутины. Некоторые люди столкнулись с посттравматическим расстройством, домашним насилием и депрессивными состояниями.