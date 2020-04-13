Итальянский психолог рассказала о пользе мемов во время коронавируса
Сара Реджинелла, психолог из Италии, рассказала о том, что во время коронавируса и вынужденной самоизоляции пользу приносит просмотр мемов. По словам специалиста, анекдоты, смешные картинки или комиксы помогают человеку немного расслабиться на карантине.
В «четырех стенах» многим людям сложно находится из-за того, что они испытывают монотонность и рутину. Поэтому юмор - это отличный механизм защиты психики. Сара Реджинелла подчеркнула, что смех просто необходим в этот период. Он дает силы и уверенность в том, что не все в жизни плохо.
Психолог из Италии во время изоляции посоветовала обращаться за помощью к специалистам, которые посоветуют, как справиться с последствиями повседневной рутины. Некоторые люди столкнулись с посттравматическим расстройством, домашним насилием и депрессивными состояниями.
В «четырех стенах» многим людям сложно находится из-за того, что они испытывают монотонность и рутину. Поэтому юмор - это отличный механизм защиты психики. Сара Реджинелла подчеркнула, что смех просто необходим в этот период. Он дает силы и уверенность в том, что не все в жизни плохо.
Психолог из Италии во время изоляции посоветовала обращаться за помощью к специалистам, которые посоветуют, как справиться с последствиями повседневной рутины. Некоторые люди столкнулись с посттравматическим расстройством, домашним насилием и депрессивными состояниями.
Общество
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 08:08