В Сбербанке раскрыли новые схемы мошенничества на фоне коронавируса

«Преступники взяли на вооружение пугающую народ тему пандемии и используют ее в тандеме с социальной инженерией», - отметил Кузнецов.





Сбербанк выявил несколько преступных схем. Первая касается желания нажиться на людях, пытающихся оформить материальную помощь и другие социальные выплаты, положенные лицам, терпящим убытки из-за уханьского коронавируса. Мошенники в данному случае связываются с жертвами через подставной Zoom и собирают данные о банковских картах. С начала пандемии оформлено 1700 доменов с похожим названием.Злоумышленники могут позвонить жертве и сообщить о ее контакте с человеком, зараженным COVID-19. Ей предложат пройти платный анализ или купить дорогостоящие, но эффективные препараты.Эксперт советует избегать подобных случаев, а если возникают подозрения, обратиться в банк для выяснения правдивости предлагаемых услуг.