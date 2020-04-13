Певец Максим Леонидов рассказал, чем можно заняться, соблюдая режим самоизоляции





Максим Леонидов отметил, на данный момент россияне переживают очень сложные времена. По этой причине для облегчения работы медиков и правительства он решил посоветовать своим поклонникам не зацикливаться на проблеме, оставаться дома, соблюдать режим самоизоляции и заняться чем-то увлекательным. Он отметил, что существует очень много интересных занятий, которые подойдут для любого человека.К примеру можно почитать книгу, которую давно откладывалась, посмотреть фильм, пообщаться с самыми близкими людьми, уделить время только себе либо навести порядок в квартире перед праздниками. Артист также добавил, что, оставаясь дома, люди помогают уменьшить распространение коронавирусной инфекции и это облегчает работу медикам, борющихся сейчас за каждую жизнь в инфекционных отделениях больниц.