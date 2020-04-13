Столкнувшиеся с кризисом Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова из-за коронавируса продают недвижимость
Виктор Рыбин и поборовшая рак Наталья Сенчукова, столкнувшиеся с кризисом из-за коронавируса, смирились с кризисом и решили выставить на продажу недостроенную недвижимость. Артисты лишились заработков и пытаются прожить на оставшуюся 31 тыс. рублей.
Рыбин со своей 49-летней супругой прожил 30 счастливых лет, но теперь переживает сложные времена. Из-за всемирного карантина лидер группы «Дюна» отменил все выступления, что недопустимо при его затратном хобби. Дом-теплоход артиста вытянул из хозяина все сбережения.
Ежемесячно супруги платят за недострой. Участок под объектом арендован на 49 лет. Пара пытается продать здание за 129 млн рублей.
Рыбин со своей 49-летней супругой прожил 30 счастливых лет, но теперь переживает сложные времена. Из-за всемирного карантина лидер группы «Дюна» отменил все выступления, что недопустимо при его затратном хобби. Дом-теплоход артиста вытянул из хозяина все сбережения.
«15 лет назад я инвестировал в строительство спортивного комплекса, который оказался никому не нужен. Мне рекомендовали перепрофилировать его в торговый центр. Я согласился, посчитав, что так быстрее продам недвижимость. Муж сестры Наташи решил нам помочь и оформил на себя два кредита, а шесть лет назад все потерял. Чтобы выплатить долги, он продал квартиру. Из-за нас молодая семья теперь ютится в съемном доме», - рассказал Рыбин в передаче «Звезды сошлись».
Ежемесячно супруги платят за недострой. Участок под объектом арендован на 49 лет. Пара пытается продать здание за 129 млн рублей.