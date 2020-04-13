Столкнувшиеся с кризисом Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова из-за коронавируса продают недвижимость

«15 лет назад я инвестировал в строительство спортивного комплекса, который оказался никому не нужен. Мне рекомендовали перепрофилировать его в торговый центр. Я согласился, посчитав, что так быстрее продам недвижимость. Муж сестры Наташи решил нам помочь и оформил на себя два кредита, а шесть лет назад все потерял. Чтобы выплатить долги, он продал квартиру. Из-за нас молодая семья теперь ютится в съемном доме», - рассказал Рыбин в передаче «Звезды сошлись».





Рыбин со своей 49-летней супругой прожил 30 счастливых лет, но теперь переживает сложные времена. Из-за всемирного карантина лидер группы «Дюна» отменил все выступления, что недопустимо при его затратном хобби. Дом-теплоход артиста вытянул из хозяина все сбережения.Ежемесячно супруги платят за недострой. Участок под объектом арендован на 49 лет. Пара пытается продать здание за 129 млн рублей.