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Столкнувшиеся с кризисом Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова из-за коронавируса продают недвижимость

Виктор Рыбин и поборовшая рак Наталья Сенчукова, столкнувшиеся с кризисом из-за коронавируса, смирились с кризисом и решили выставить на продажу недостроенную недвижимость. Артисты лишились заработков и пытаются прожить на оставшуюся 31 тыс. рублей.
Столкнувшиеся с кризисом Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова из-за коронавируса продают недвижимость

Рыбин со своей 49-летней супругой прожил 30 счастливых лет, но теперь переживает сложные времена. Из-за всемирного карантина лидер группы «Дюна» отменил все выступления, что недопустимо при его затратном хобби. Дом-теплоход артиста вытянул из хозяина все сбережения.
«15 лет назад я инвестировал в строительство спортивного комплекса, который оказался никому не нужен. Мне рекомендовали перепрофилировать его в торговый центр. Я согласился, посчитав, что так быстрее продам недвижимость. Муж сестры Наташи решил нам помочь и оформил на себя два кредита, а шесть лет назад все потерял. Чтобы выплатить долги, он продал квартиру. Из-за нас молодая семья теперь ютится в съемном доме», - рассказал Рыбин в передаче «Звезды сошлись».

Ежемесячно супруги платят за недострой. Участок под объектом арендован на 49 лет. Пара пытается продать здание за 129 млн рублей.

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Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 07:38

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