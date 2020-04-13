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Доктор Михаил Гинзбург назвал редьку, капусту и куркуму альтернативой имбирю

Доктор медицинских наук Михаил Гинзбург рассказал о продуктах, помогающих укрепить иммунитет и являющихся прекрасной заменой имбирю. Экзотическое корневище имеет антисептические свойства, однако редька, капуста и куркума также обладают полезными свойствами.

Имбирь является очень полезным продуктом для укрепления иммунитета, однако он не уникальный.
"Фитонциды помогают уменьшить вероятность возникновения болезни. Они способны разрушить вирус. Имбирь не единственный продукт, обладающими ими. В состав лука, чеснока, редиса, редьки и капусты также входят фитонциды", – сообщил медик.

Для укрепления защитной функции организма очень важно наличие в продуктах полезных для здорового обмена веществ антиоксидантов. "Стоит отметить, что куркума является рекордсменом по количеству антиоксидантов. Они также содержатся в овощах – болгарском перце, томатах", – отметил врач-диетолог. Медик также добавил, растительные продукты способны укрепить иммунитет, помогая ему бороться с инфекциями. При возникновении каких-либо симптомов заболевания необходимо сразу обратиться к специалисту для лечения заболевания.

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Наука
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 07:46

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