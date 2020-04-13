Доктор Михаил Гинзбург назвал редьку, капусту и куркуму альтернативой имбирю

"Фитонциды помогают уменьшить вероятность возникновения болезни. Они способны разрушить вирус. Имбирь не единственный продукт, обладающими ими. В состав лука, чеснока, редиса, редьки и капусты также входят фитонциды", – сообщил медик.





Имбирь является очень полезным продуктом для укрепления иммунитета, однако он не уникальный.Для укрепления защитной функции организма очень важно наличие в продуктах полезных для здорового обмена веществ антиоксидантов.– отметил врач-диетолог. Медик также добавил, растительные продукты способны укрепить иммунитет, помогая ему бороться с инфекциями. При возникновении каких-либо симптомов заболевания необходимо сразу обратиться к специалисту для лечения заболевания.