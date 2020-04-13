Филипп Киркоров распродает 300 тыс. единиц одежды из личного гардероба





Киркоров решил освободить место в гардеробе, поэтому отобрал для продажи брюки, футболки, куртки. Стоимость вещей стартует от 7000 рублей. На вырученные средства артист купит новые наряды. Интернет-магазин заработает к осени, поскольку сначала потребуется составить каталог с описанием вещей, особенно украшенных перьями и стразами. Некоторые модели исполнитель не надевал ни разу.Никас Сафронов не оценил задумку коллеги. Художник обычно не зарабатывает на ненужных нарядах, а раздает их нуждающимся. Его поддержала певица Ольга Орлова. Андрей Разин считает, что скоро гардеробы начнут распродавать Максим Галкин и Алла Пугачева.