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Компания Porsche выпустила уникальные часы

Недавно стартовала продажа новых часов от компании Porsche. Так, разработчики немецкого производителя автомобилей вдохновились культовой моделью Porsche 911 и создали Chronotimer Flyback Blue & Leather 1919 года. Они имеют синий ремень, выполненный из кожи, используемой на сиденьях машин Porsche.

Циферблат часов Chronotimer Flyback Blue & Leather 1919 года имеет синий окрас. Сердцем аксессуара является швейцарский механизм Porsche Design Werk 01.200, включающий обратный ход, позволяющий замерять интервалы. Для любителей отслеживания деталей механизм находится под защитой сапфировой крышки.

Часы своим дизайном напоминают Хронограф I, который был представлен Фердинандом Порше в 1972 году, его размеры составляют 4,2 см. Все аксессуары Porsche Design, являющиеся частью коллекции Chronotimer Flyback 1919 года, производятся из титана. Этот металл на 46% легче нержавеющей стали, однако он намного прочнее, имеет противоударные свойства, является устойчивым к воздействию внешних факторов, таких как тепло и соленая вода. Стоимость часов составляет от 5 950 евро. По нынешнему курсу это приблизительно 480 тысяч рублей.

Недавно появилась информация, что компания Porsche намерена организовать онлайн-аукцион, на котором состоится продажа эксклюзивного спорткара 911 Speedster. Средства, которые организаторы намерены выручить за автомобиль, перейдут в фонд, занимающийся борьбой с COVID-19.

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Технологии / Важно
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 20:17

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