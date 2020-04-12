Смартфоны Xiaomi и Redmi могут стать водонепроницаемыми
Вице-президент Xiaomi Group China и гендиректор бренда Redmi Лу Вейбинг некоторое время назад обновил сообщение в китайской социальной сети Weibo, где отзывался о водонепроницаемости телефонов. Раньше им было сказано, что соответствие степени защиты IP68 на сегодняшний день не такая важная вещь для потребителя.
Стоит заметить, что Лу Вейбинг недавно опубликовал пост, в котором отзывался о Redmi K30 Pro как о довольно защищённой модели, соответствующей степени защиты IP53. Тем не менее пользователи отреагировали на такое заявление крайне негативно и огромное множество из них утверждает, что большая часть потребителей хотела бы иметь смартфон Xiaomi или Redmi, который качественно защищает от проникновения влаги.
С самого начала лидер китайского подразделения Xiaomi сообщил о том, что Redmi K30 Pro поддерживает IP53 и такой защиты вполне достаточно. Вдобавок к этому указал, что в IP68 нет необходимости. Однако через некоторое время он дополнил свой пост, обратив внимание на желания поклонников, и рассказал, что раз многим нравится IP68, компания подумает над возможностью осуществления указанной степени защиты для следующих аппаратов.
Стоит заметить, что Лу Вейбинг недавно опубликовал пост, в котором отзывался о Redmi K30 Pro как о довольно защищённой модели, соответствующей степени защиты IP53. Тем не менее пользователи отреагировали на такое заявление крайне негативно и огромное множество из них утверждает, что большая часть потребителей хотела бы иметь смартфон Xiaomi или Redmi, который качественно защищает от проникновения влаги.
С самого начала лидер китайского подразделения Xiaomi сообщил о том, что Redmi K30 Pro поддерживает IP53 и такой защиты вполне достаточно. Вдобавок к этому указал, что в IP68 нет необходимости. Однако через некоторое время он дополнил свой пост, обратив внимание на желания поклонников, и рассказал, что раз многим нравится IP68, компания подумает над возможностью осуществления указанной степени защиты для следующих аппаратов.
Технологии
Добавил: Гусев Аркадий Сегодня, 20:07