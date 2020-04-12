На долю Samsung в 2019 году пришлось 47% всего рынка карт памяти
Сотрудники компании Strategy Analytics подвели итоги по реализации карт памяти для гаджетов в 2019 году. На долю Samsung пришлось 47% всего рынка чипов.
Эксперты оценили объем этой отрасли более чем в 39 миллиардов долларов. В учет специалисты Strategy Analytics взяли показатели по отгрузкам модулей DRAM и флеш-накопителей NAND. Абсолютным лидером является южнокорейский производитель, после него следуют бренды Micron и SK Hynix. В совокупности эти компании за прошлый год заняли 84% рынка карт памяти.
В сегменте продаж модулей встроенной памяти показатели годового дохода снизились на 29%, если сравнивать с результатами 2018 года. В этом секторе под контролем Samsung Memory находится 42% рынка. Производитель Kioxia имеет долю 22%, а SK Hynix - 16%.
Суммарная выручка по модулям DRAM сократилась на 27%. Samsung держит под контролем 51% сектора устройств оперативной памяти. Доля SK Hynix составляет 29%, а Micron - 19%. Согласно прогнозам, в 2020 году на рынок чипов в глобальном масштабе окажет влияние коронавирусная инфекция. Из-за пандемии снизился спрос на смартфоны, следовательно, это приведет к сокращению заказов на модули DRAM и NAND для смартфонов.
Эксперты оценили объем этой отрасли более чем в 39 миллиардов долларов. В учет специалисты Strategy Analytics взяли показатели по отгрузкам модулей DRAM и флеш-накопителей NAND. Абсолютным лидером является южнокорейский производитель, после него следуют бренды Micron и SK Hynix. В совокупности эти компании за прошлый год заняли 84% рынка карт памяти.
В сегменте продаж модулей встроенной памяти показатели годового дохода снизились на 29%, если сравнивать с результатами 2018 года. В этом секторе под контролем Samsung Memory находится 42% рынка. Производитель Kioxia имеет долю 22%, а SK Hynix - 16%.
Суммарная выручка по модулям DRAM сократилась на 27%. Samsung держит под контролем 51% сектора устройств оперативной памяти. Доля SK Hynix составляет 29%, а Micron - 19%. Согласно прогнозам, в 2020 году на рынок чипов в глобальном масштабе окажет влияние коронавирусная инфекция. Из-за пандемии снизился спрос на смартфоны, следовательно, это приведет к сокращению заказов на модули DRAM и NAND для смартфонов.
Технологии
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 19:55