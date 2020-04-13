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Компания Microsoft предлагает пользователям Office использовать 8000 бесплатных изображений

Компания Microsoft выпустила обновление пакета Office предварительной версии 2004 (сборка 12730.20024, Fast Ring) для настольных ПК на базе Windows. Благодаря данному обновление подписчики Office 365 могут использовать изображения в личных или профессиональных документах.

Сообщается о расширении количества таких фотографий и значков. Для их использования пользователь должен выбрать в меню «Вставка» далее «Рисунки» и затем «Стоковые изображения». Потом выбирается тип изображения: стоковый, фигура человека, значки или наклейки. Процедура завершается введением необходимых ключевых слов в поисковую строку, выбором изображения и нажатием кнопки «Вставить».

В компании исправили все приложения пакета Office 365 и добавили новые функции. К примеру, теперь пользователь может создавать в Word личные примечания для общих документов, не доступных другим. В PowerPoint теперь можно увидеть изменения, добавленные другими пользователями, даже если презентация находится в режиме слайд-шоу. В Access упростили переход к таблицам и запросам. Для этого необходимо выбрать «Работа с базами данных» - «Схема данных». Команда «Добавление таблиц» появляется в правой части экрана. При её отсутствии необходимо нажать на правую кнопку мыши и выбрать пункт «Показать таблицы». В Outlook можно добавлять в письмо изображение, имеющее высокое (исходное) разрешение в форматах PNG, JPEG, BMP, GIF.

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Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 02:00

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