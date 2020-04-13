Компания Microsoft предлагает пользователям Office использовать 8000 бесплатных изображений





Сообщается о расширении количества таких фотографий и значков. Для их использования пользователь должен выбрать в меню «Вставка» далее «Рисунки» и затем «Стоковые изображения». Потом выбирается тип изображения: стоковый, фигура человека, значки или наклейки. Процедура завершается введением необходимых ключевых слов в поисковую строку, выбором изображения и нажатием кнопки «Вставить».В компании исправили все приложения пакета Office 365 и добавили новые функции. К примеру, теперь пользователь может создавать в Word личные примечания для общих документов, не доступных другим. В PowerPoint теперь можно увидеть изменения, добавленные другими пользователями, даже если презентация находится в режиме слайд-шоу. В Access упростили переход к таблицам и запросам. Для этого необходимо выбрать «Работа с базами данных» - «Схема данных». Команда «Добавление таблиц» появляется в правой части экрана. При её отсутствии необходимо нажать на правую кнопку мыши и выбрать пункт «Показать таблицы». В Outlook можно добавлять в письмо изображение, имеющее высокое (исходное) разрешение в форматах PNG, JPEG, BMP, GIF.