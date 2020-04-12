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"Мы с детьми в порядке": Обвинившая Павла Прилучного в избиении актриса Агата Муцениеце восстановила аккаунт в Instagram и вышла на связь с фанатами

Известная актриса латвийского происхождения Агата Муцениеце впервые после скандала с избиением Павлом Прилучным вышла на связь с поклонниками. Знаменитость сообщила, что она с детьми сейчас в полном порядке, а также ей удалось восстановить свой аккаунт в социальной сети Instagram.
"Мы с детьми в порядке": Обвинившая Павла Прилучного в избиении актриса Агата Муцениеце восстановила аккаунт в Instagram и вышла на связь с фанатами

"Я и дети в безопасности, выражаю всем огромную благодарность за слова поддержки, я правда смогла почувствовать, что не одна, а вы даже представить себе не можете, насколько это важно, чувствовать такую колоссальную поддержку от вас!!!" - написала подавшая на развод супруга Павла Прилучного.

Все происходящее для актрисы проходит тяжело, а то, что случившееся было выпущено на публику, вызвало огромный резонанс. Актриса надеется, что такой поступок поможет решить проблемы, а не провоцировать их. Муцениеце не считает Павла Прилучного врагом, так как хочет помочь ему и его здоровью, а также эмоциональному состоянию, а не навредить. После всего актриса сделала выводы и поняла все свои ошибки, стараясь впредь их более не совершать, она в настоящее время хочет обрести счастье и показать сыну и дочери, что семья приносит свет, радость, веселье и смех. Перенесшей непростой период семейной жизни актрисе очень хочется и дальше нести в массы позитив, ведь жизнь и любовь основаны именно на этом.

Напомним, ранее Агата Муцениеце записала для фанатов видео, в котором призналась со слезами на глазах в жестоком обращении с ней и детьми супруга. Он выгонял членов семейства из квартиры, а также забрал ее смартфон, поэтому видеообращение пришлось записывать на гаджет матери актрисы.

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Добавил: Виктория Романовская Сегодня, 19:41

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