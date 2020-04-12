Названы главные недостатки обновленной модели Lada 4x4





Согласно официальным рендерам, следующее поколение Lada 4x4 получит новый салон, оригинальную подвеску, шумоизоляцию и ряд модификаций, которые направлены на увеличение комфорта пассажиров. Однако эксперты установили, что у модели есть несколько серьезных недостатков. Главным изъяном автомобилей «Нива» было и остается состояние лакокрасочного покрытия. Многие автомобилисты постоянно жалуются на быструю коррозию и повреждение кузова, что, скорее всего, станет проблемой и обновленной версии. Также Lada 4x4 проявляет себя не с лучшей стороны после дождя. Все дело в сырости, которая образуется под водительским ковриком и в районе уплотнителей дверей.Проблемы выявлены и в силовом агрегате. Эксперты отметили, что мотор требует доработки, поскольку присутствует утечка антифриза, а это приводит к перегреву двигателя. Чтобы избежать подобных проблем, следует заменить сальники и хомуты, но это необходимо делать еще на конвейере, поскольку в дальнейшем популярность машины может значительно упасть. Также у современных пользователей «Нивы» постоянно возникают вопросы относительно низкого качества отделки салона и мелких деталей. Производитель обязан учитывать мнение своих клиентов, поскольку в противном случае релиз обновленной Lada 4x4 в 2022 году может быть провален.