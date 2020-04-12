АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Павел Прилучный и Агата Муцениеце, Дженнифер Лопес и Алекс Родригес: Знаменитости, которым карантин помешал развестись или сыграть…
EUR 80.74 USD 73.75
Курс валют на 11.04.2020

Яна Рудковская намекнула, что вскоре может вновь стать матерью

По словам Яны Рудковской, она немного приблизилась к мечте вновь стать матерью. Супруга Евгения Плющенко решила действовать и заявила, что они «в процессе».

Яна Рудковская намекнула, что вскоре может вновь стать матерью


Продюсер Димы Билана ранее рассказывала о том, что хочет до конца текущего года вновь стать матерью. Выносить ребенка Яна Рудковская сама не может, так как у нее есть некоторые проблемы со здоровьем. У бизнесвумен неоднократно были неудачные попытки ЭКО. Поэтому этого ребенка выносит для пары суррогатная мать.

На все вопросы о втором ребенке от Евгения Плющенко продюсер ранее не реагировала. Сейчас Яна Рудковская прервала молчание и дала понять, что она перешла к конкретным действиям. Подробности о спланированном пополнении в семействе бизнеследи пока не раскрывает.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 19:27

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Компания Porsche выпустила уникальные…
Смартфоны Xiaomi и Redmi могут стать…
Ученые рассказали о влиянии любимой работы на…
На долю Samsung в 2019 году пришлось 47% всего рынка карт…
Названы главные недостатки обновленной модели Lada…
"Мы с детьми в порядке": Обвинившая Павла Прилучного в избиении актриса Агата Муцениеце восстановила аккаунт в Instagram и вышла на связь с…
Ученые: Потеря обоняния может предвещать более страшные последствия, чем…
Яна Рудковская намекнула, что вскоре может вновь стать…
Составлен ТОП-5 шестиколёсных…
Половина пум в Йеллоустонском национальном заповеднике заражена…
Балерина Анастасия Волочкова назвала секретом сохранения фигуры во время самоизоляции посещение…
Активисты в Нидерландах поджигают вышки связи 5G, поскольку считают их опасными для…
Муж экс-супруги Григорьева-Апполонова Андрей Зубко впервые показал лицо трехмесячного…
National Interest: НАТО боится российского комплекса…
"Это выше его достоинства": Андрей Разин прокомментировал заявление Муцениеце о её избиении экс-супругом…
Эксперты ВЭБ оценили влияние коронавируса на экономику и доходы граждан…
Патриарх Кирилл призвал церкви помогать страдающим от…
Звезда «Неизбранных дорог» Эль Фаннинг о профессии: "Вся моя жизнь – кино, а если задумаюсь покинуть съемки, то вернусь снова в качестве…
Эксклюзивный Porsche 911 Speedster продадут на аукционе ради борьбы с…
Куйвашев рассказал, как жители Свердловской области могут получить инсулин на…
Юлия Михалкова на карантине вспоминает отдых в Хакасии, публикуя снимки в…
Samsung Cloud больше не синхронизирует данные…
Названы любимые автомобили актера Александра…
Гоген Солнцев отмечает годовщину свадьбы с Екатериной Терешкович за просмотром фильмов о…
Ученые опровергли возможность заражения коронавирусом от…
Эксперт протестировал пуленепробиваемое одеяло под «свинцовым…
Ясновидящая Галина Янко рассказала о грядущем венчании и беременности Кристины…
В Сети появилась информация о ценах процессора Intel Comet…
Просмотреть все новости