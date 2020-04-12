Яна Рудковская намекнула, что вскоре может вновь стать матерью

Продюсер Димы Билана ранее рассказывала о том, что хочет до конца текущего года вновь стать матерью. Выносить ребенка Яна Рудковская сама не может, так как у нее есть некоторые проблемы со здоровьем. У бизнесвумен неоднократно были неудачные попытки ЭКО. Поэтому этого ребенка выносит для пары суррогатная мать.На все вопросы о втором ребенке от Евгения Плющенко продюсер ранее не реагировала. Сейчас Яна Рудковская прервала молчание и дала понять, что она перешла к конкретным действиям. Подробности о спланированном пополнении в семействе бизнеследи пока не раскрывает.